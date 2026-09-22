Abelardo de la Espriella va contra las llamadas y mensajes desde las cárceles: esto cambiará

El Gobierno Nacional prepara cambios en los protocolos para enfrentar las comunicaciones delictivas originadas desde las cárceles de Colombia. La medida fue anunciada este 22 de septiembre de 2026 por la ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.

La funcionaria explicó que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) trabaja en un ajuste de los procedimientos establecidos en el Decreto 0851 de 2024, con el propósito de reducir los tiempos de respuesta frente a llamadas y mensajes no autorizados realizados desde establecimientos penitenciarios.

De acuerdo con la ministra, uno de los principales aspectos que se revisarán es la identificación del origen de las comunicaciones y de las herramientas tecnológicas utilizadas para realizarlas. El objetivo es que las autoridades y los operadores puedan actuar de manera más rápida frente a comunicaciones que sean empleadas para cometer delitos.

¿Qué cambiará en el bloqueo de llamadas y mensajes desde las cárceles?

La regulación vigente contempla mecanismos para restringir las comunicaciones no autorizadas dentro de los establecimientos penitenciarios y establece una articulación entre las autoridades y los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Ahora, el Gobierno busca modificar los protocolos para hacer más eficiente esa respuesta.

El trabajo no se limitará al funcionamiento de los inhibidores de señal. Según lo expuesto por MinTIC, las entidades involucradas revisarán el conjunto de herramientas tecnológicas y procedimientos administrativos utilizados para impedir que las comunicaciones no autorizadas continúen siendo utilizadas con fines delictivos.

Además, los ministerios TIC y de Justicia establecerán mesas de trabajo permanentes y una línea base que permita medir la efectividad de las medidas. Con este seguimiento, el Gobierno pretende comparar los resultados obtenidos y entregar información periódica tanto al Congreso como a la ciudadanía.

¿Cómo se bloquearán los mensajes usados para extorsiones desde las cárceles?

El Gobierno también contempla medidas específicas para las plataformas digitales. MinTIC señaló que las llamadas mediante redes móviles y los servicios de mensajería como WhatsApp requieren mecanismos diferentes, por lo que se adelantan conversaciones con Meta y los operadores para coordinar acciones desde las propias plataformas.

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De manera paralela, MinTIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) trabajan en medidas orientadas a dificultar el envío de mensajes de texto utilizados en extorsiones y otros delitos desde establecimientos penitenciarios. La estrategia incluye mecanismos para identificar el origen de los mensajes y generar mayor trazabilidad.

Entre las herramientas que se estudian también están el fortalecimiento de los sistemas de registro y etiquetado, con el propósito de mitigar el impacto de estas comunicaciones sobre los ciudadanos. La intención es contar con información que permita detectar patrones y mejorar la respuesta frente a los mensajes asociados con actividades delictivas.

Por ahora, el anuncio corresponde a un ajuste de protocolos y medidas de coordinación. El Gobierno no detalló en este comunicado un nuevo sistema de bloqueo ni estableció una fecha específica para la entrada en funcionamiento de los cambios. Las entidades involucradas deberán avanzar en las mesas de trabajo y en el seguimiento de las medidas para determinar su efectividad.