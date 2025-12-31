Motociclista perdió el control y protagonizó fuerte accidente en túnel de la vía Bogotá – Villavicencio

A falta de pocas horas para que termine el año, aumentan los controles y recomendaciones por las principales vías para aquellos que desean iniciar el 2026 afuera de sus casas.

Sin embargo, en esta época aumentan los accidentes de tránsito. El más reciente ocurrió en el túnel Buenavista I, el cual conecta a Bogotá con Villavicencio por el kilómetro 81+925. El reporte de Coviandina precisó que ocurrió pasadas las 2:00 p.m. del martes 30 de diciembre.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la entidad, un motociclista perdió el control y derrapó hasta chocar con la pared. Estaba acompañado por un parrillero y ninguno presentó lesiones graves.

La FM conoció que los lesionados se llaman Farid Emiro Ponare Pérez y Fabio Isaac Ponare Pérez. Quedaron con politraumatismos y escoriaciones.

Le puede interesar: Así fue el accidente de tránsito en el túnel Buenavista que provocó cierre total en la vía al Llano

Túnel estuvo cerrado un par de horas

Coviandina reiteró la importancia de seguir las recomendaciones del personal.

RELACIONADO Terminal de Bogotá habilitó punto en Yomasa para facilitar viajes al Llano durante fin de año

Villavicencio es uno de los destinos más deseados al salir de Bogotá, de acuerdo con el más reciente balance de las autoridades. Se proyectó una salida de 1.724.749 vehículos entre el 22 y 28 de diciembre, por causa de Navidad y Año Nuevo hacia varios destinos.

Para el plan Éxodo, se contó con un apoyo de 200 agentes de tránsito, policías y miembros de grupos guía. Además, se optó por levantar el pico y placa los viernes 26 de diciembre y viernes 2 de enero.

Con respecto al pico y placa regional, se sabe que aplicará el próximo lunes 12 de enero en los nueve corredores de entrada. Será desde las 12:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. para vehículos pares y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. para los impares.