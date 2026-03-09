Bombardeos en Colombia ¿Es posible determinar con exactitud si hay menores de edad en la zona?

En respuesta a una acción de tutela, un juez ordenó suspender de manera provisional los bombardeos militares que puedan poner en peligro a niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado, en el país.

La decisión fue adoptada al establecer que cuatro menores de edad perdieron la vida en dos de los tres bombardeos realizados por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, en Norte de Santander y Guaviare. Según explicó en diálogo con Noticias RCN el general en retiro Guillermo León, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados (Acore):

“Es una medida provisional, no es una decisión de fondo. La juez 34 de familia lo que hace es trasladar a los alcaldes y gobernadores, al Ministerio de Defensa, para alimentar la información que tiene que ver con el tema de los bombardeos, lo que es fundamental”.

RELACIONADO Juez ordenó suspender temporalmente los bombardeos contra grupos armados en Guaviare

¿Un incentivo perverso para los grupos armados?

La orden, en firme hasta que se adopte una decisión de fondo, “limita”, según el general (r) León, “la capacidad de mantener una dinámica operacional, materializar los resultados de un trabajo de inteligencia previo y les da una ventaja a los grupos armados”. Su llamado, desde Acore, es a definir, cuanto antes, el futuro de la aplicación de la fuerza en operaciones de bombardeo.

Hasta entonces, advirtió que “se está estimulando (el reclutamiento infantil), se vuelve un incentivo perverso. Ya lo hemos visto con los informes de la Defensoría del Pueblo y Human Rights Watch coinciden en que el reclutamiento en Colombia está disparado. El reclutamiento de menores se incrementó en más de 100%. Tener un menor en sus organizaciones al margen de la Ley se convierte en un escudo para evitar la acción del Estado”.

Además, recordó que “la responsabilidad de la presencia (en contextos de conflicto) de menores de edad está en las organizaciones al margen de la Ley. De acuerdo con el derecho internacional humanitario, el reclutamiento de menores de edad es un delito de lesa humanidad y ellos son los responsables de que ocurran estos hechos”.

¿Es posible determinar con exactitud si hay o no menores de edad en campamentos guerrilleros?

El general (r) León advirtió que los menores, también, puede ser considerados combatientes cuando 1. Hacen parte de la estructura de un grupo armado organizado, 2. Han recibido entrenamiento, 3. Están equipados con armas para la guerra y 4. Mantienen una función continua de combate. Solo en escenarios de este tipo podrían ser “objetivo militar legítimo, donde ha sido evidenciada la necesidad de presencia militar”.

“Para estos grupos”, según dijo, “es un incentivo tener menores de edad. Le va a generar una ventaja para evitar operaciones ofensivas”. Y, aunque “en el marco del DIH, por supuesto, se desarrollan actividades previas a cada operación. Hay un trabajo de inteligencia minucioso de días, inclusive, meses para precisar un objetivo militar legítimo, hay que decir que existen limitaciones, a pesar de la evolución tecnológica. No se puede tener una precisión del 100%. Estos grupos se mueven en territorios donde las cubiertas naturales los protegen”, precisó.

Habiendo puesto a consideración las limitaciones de lado y lado, el Gobierno Nacional, a través del ministro del Interior Rodrigo Lara, informó que apelará el fallo, argumentando que establece un criterio “de una amplitud extraordinaria”.