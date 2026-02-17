Retoman construcción de puente peatonal en Bogotá tras seis años de demoras: ahora la obra cuesta más del doble

Han pasado casi seis años desde que se aprobó la construcción de un puente peatonal en la calle 112 con avenida Novena, en el norte de Bogotá, y la obra sigue sin ejecutarse.

La situación ha generado indignación entre residentes y trabajadores del sector, quienes aseguran que a diario deben arriesgar su vida para cruzar una vía de alto flujo vehicular.

El punto crítico está ubicado en un corredor estratégico de la ciudad. En el costado oriental se encuentra un complejo empresarial con hoteles, oficinas, centros comerciales y la Embajada de Canadá, mientras que al otro lado se extiende un sector residencial.

Riesgos diarios en la avenida Novena

La avenida Novena es una vía con alta circulación de vehículos en ambos sentidos. Aunque la velocidad máxima permitida es de 50 kilómetros por hora, según denuncian habitantes del sector, muchos conductores no respetan ese límite.

Los peatones describen el cruce como “complicadísimo” y peligroso, especialmente en horas de baja visibilidad. La falta de iluminación adecuada y la ausencia de señales o elementos que obliguen a reducir la velocidad agravan el riesgo. “Nunca hay un espacio para pasar”, relatan residentes que deben atravesar la vía para llegar a sus hogares o lugares de trabajo.

De obra suspendida a nuevo contrato millonario

La construcción del puente peatonal comenzó en 2020, pero fue suspendida. Posteriormente, otra empresa asumió el proyecto y tampoco lo terminó. La obra quedó inconclusa, mientras la comunidad continuó esperando una solución definitiva.

El proyecto fue contratado inicialmente por 10.800 millones de pesos y debía entregarse en octubre de 2021. Sin embargo, hoy, cuando se reinicia la construcción del puente peatonal, el contrato asciende a 24.000 millones de pesos, más del doble del valor original. Este incremento se suma a los retrasos y a los incumplimientos que han marcado la ejecución de la obra.