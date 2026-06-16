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Video | Delincuentes celebraron el haber robado un vehículo sin notar que les seguían la pista en Bogotá

Los delincuentes conducían un vehículo de alta gama que habría sido robado tras el secuestro de un comerciante.

Noticias RCN

junio 16 de 2026
02:07 p. m.
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Un video dejó registrado el momento en que presuntos integrantes de una estructura delincuencial celebraban dentro de un vehículo mientras avanzaban por la ciudad entre música y risas.

Según la información entregada por las autoridades, los hombres harían parte de una organización conocida como 'Los Selectivos', señalada de participar en hechos relacionados con paseo millonario, secuestros y robo de vehículos de alta gama en Bogotá.

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La investigación también permitió desarticular otra banda que, presuntamente, utilizaba aplicaciones de transporte para engañar conductores y asaltarlos.

Video captó a delincuentes celebrando el robo de un carro en Bogotá

Las imágenes conocidas muestran el interior de un vehículo en movimiento. Dentro del carro se observa a todos celebrando.

Entre música, comentarios y risas, quienes aparecen en el video celebraban lo que, según la investigación, consideraban uno de sus mayores golpes criminales.

De acuerdo con la información entregada, el hecho estaría relacionado con el robo de un vehículo de alta gama, avaluado en aproximadamente 230 millones de pesos.

Las autoridades sostienen que el automotor habría sido obtenido después del secuestro de un comerciante que permaneció retenido durante cerca de 20 horas.

Lo que quienes iban dentro del vehículo no sabían, según el reporte oficial, era que el Gaula de la Policía de Bogotá ya adelantaba seguimientos dentro de una investigación que llevaba varios meses.

¿Cómo operaba la banda dedicada a 'paseos millonarios' y al robo de vehículos en Bogotá?

Según la investigación, esta estructura estaría vinculada con hechos de paseo millonario y robo de vehículos.

Las autoridades indicaron que parte de su modalidad consistía en utilizar taxis para cometer los delitos.

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Después de identificar a los presuntos responsables, se adelantaron labores investigativas que permitieron recolectar evidencia y avanzar en los operativos.

Por otro lado, la Policía informó que el proceso investigativo se extendió durante aproximadamente un año. Tiempo en el que se recolectó material probatorio que permitió ejecutar tres diligencias de allanamiento y registro.

Como resultado fueron capturadas siete personas mediante orden judicial y se realizaron actuaciones adicionales dentro del proceso.

Las autoridades señalaron que en total fueron capturadas diez personas relacionadas con las investigaciones.

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