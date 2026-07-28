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VIDEO | Cámaras captaron cómo delincuentes siguieron a un extranjero hasta robarlo en Cartagena

Habitantes de la zona denuncian que bandas estarían enfocando sus robos en turistas.

Noticias RCN

julio 28 de 2026
08:31 a. m.
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Un nuevo caso de inseguridad se registró en Cartagena, una de las ciudades más visitadas por turistas nacionales y extranjeros.

Esta vez, un turista fue seguido por varias cuadras desde el sector de La Media Luna hasta el tradicional barrio Getsemaní, donde finalmente fue víctima de un atraco que quedó registrado por cámaras de seguridad.

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Habitantes del sector aseguran que, aunque se han visto avances en materia de seguridad en el Centro Histórico, aún hacen falta más controles y presencia permanente de las autoridades en esta zona.

Extranjero fue perseguido y robado por delincuentes en Getsemaní, Cartagena

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran al turista caminando tranquilamente por un andén mientras, a pocos metros, un hombre comienza a seguirlo.

Segundos después, el presunto delincuente acelera el paso, se acerca a la víctima e intenta sorprenderla.

El extranjero alcanza a reaccionar, se voltea e intenta defenderse, por lo que ambos protagonizan un forcejeo.

Tras varios segundos de enfrentamiento, el ladrón logra apoderarse de sus pertenencias y huye corriendo del lugar. El robo quedó completamente registrado en video.

¿Qué denuncian los habitantes de Getsemaní?

Para los residentes del barrio, este caso no sería un hecho aislado. Said Marín, presidente de la Junta de Acción Comunal de Getsemaní, aseguró que existirían grupos delincuenciales que estarían enfocando sus acciones en turistas que recorren este sector de Cartagena.

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Sí, por lo general ya parece que se están desplegando unas bandas criminales dedicadas precisamente a apuntar a esa zona donde hay un alto flujo de turismo y, como no se ha regulado en debida forma todo lo que tiene que ver con el tránsito de motos, se están presentando estas situaciones con los turistas, que como están en territorio ajeno se ven en una condición muy vulnerable.

Por esto, entre las solicitudes que hacen están la instalación de un CAI, mayor presencia de la Policía, monitoreo permanente mediante cámaras de seguridad y controles más estrictos a las motocicletas, ya que, según denuncian, muchos delincuentes utilizarían estos vehículos para escapar tras cometer los robos.

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