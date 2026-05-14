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Delincuente robó una motocicleta en plena Circunvalar, trató de escapar al verse rodeado, pero no lo logró

El hombre tenía antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes.

Robo a motocicleta en Bogotá
Foto: Policía Bogotá

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
05:59 p. m.
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Un nuevo caso de inseguridad relacionado con el hurto de motocicletas terminó con una captura en flagrancia en la localidad de Santa Fe, en Bogotá.

Un hombre de 27 años fue detenido por uniformados de la Policía Nacional luego de, presuntamente, participar en el robo de una motocicleta sobre la avenida Circunvalar e intentar escapar cuando las autoridades ya seguían sus movimientos.

Delincuente robó una motocicleta en plena Circunvalar, en Bogotá

De acuerdo con la información entregada por la Policía, los hechos comenzaron cuando la central de radio alertó a las patrullas de vigilancia sobre un caso de hurto cometido bajo la modalidad de atraco.

Tras recibir el reporte, los uniformados iniciaron un despliegue operativo para ubicar al responsable y recuperar el vehículo que había sido robado minutos antes.

La reacción de los policías permitió activar el denominado plan Candado en el barrio La Paz, una estrategia utilizada para bloquear posibles rutas de escape y cerrar el paso al sospechoso.

Mientras avanzaba el operativo, las patrullas lograron ubicar al hombre cuando aún tenía en su poder la motocicleta hurtada.

Ladrón intentó huir tras cerco policial en la Circunvalar

Según detallaron las autoridades, el presunto delincuente intentó evitar la captura apenas notó la presencia policial.

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En medio de la persecución, abandonó la motocicleta y salió corriendo para tratar de escapar de los uniformados. Sin embargo, el intento de fuga no tuvo éxito.

La Policía señaló que el hombre fue alcanzado cuadras más adelante y posteriormente capturado por los uniformados que participaban en el operativo. Tras la detención, las autoridades lograron recuperar la motocicleta que había sido reportada como hurtada.

Luego del procedimiento, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto.

Las autoridades también confirmaron que esta persona presenta antecedentes judiciales por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes.

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