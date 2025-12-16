Antioquia atraviesa días de luto tras el accidente vial ocurrido en Remedios, que dejó 17 personas muertas, la mayoría estudiantes que regresaban de una excursión de bachilleres.

En Bello, Barbosa y Medellín se realizaron las exequias en ceremonias individuales, marcadas por el dolor, los recuerdos y la necesidad de entender cómo ocurrió una tragedia que tomó por sorpresa a los jóvenes.

En Bello, Barbosa y Medellín se llevaron a cabo las exequias de las 17 personas fallecidas en el accidente vial registrado en Remedios, Antioquia, una tragedia que enlutó a decenas de familias y apagó de manera abrupta la vida de estudiantes que regresaban de su excursión de bachillerato.

Cada despedida estuvo atravesada por la misma pregunta silenciosa: qué pasó en esos últimos segundos y por qué no pudieron reaccionar.

No hubo un sepelio colectivo. Las familias se despidieron de sus seres queridos en ceremonias individuales, en distintos campos santos y salas de velación. Fueron 17 actos distintos, 17 despedidas marcadas por un mismo dolor, 17 espacios donde se lloraron sueños que quedaron inconclusos.

¿Qué dicen las familias sobre la tragedia y sus pérdidas?

Durante las honras fúnebres, los padres recordaron los proyectos de vida que quedaron truncados. Yuri Salazar, madre de uno de los jóvenes fallecidos, expresó el vacío que deja la pérdida:

Él tenía muchas metas, muchos sueños que ahora están rotos, pero su mayor ánimo era graduarse.

En medio del duelo, también surgieron los recuerdos de los días felices de la excursión. La prima de uno de los estudiantes fallecidos reconstruyó junto a Noticias RCN el recorrido de la experiencia.

María Ángela Zapata, madre de otro de los jóvenes, relató cómo sus hijos hablaban del viaje con entusiasmo:

Estaban felices, bailaban, cantaban, se lo gozaban y decían que fue lo más bonito que sus papás les pudieron haber dado.

¿Por qué los estudiantes víctimas del accidente en Antioquia no lograron reaccionar?

Según el relato de la madre, los jóvenes habrían sido sorprendidos mientras dormían, sin posibilidad de reaccionar:

Sí, los sorprendió dormidos. Por eso fallecieron tantos, seguramente del impacto de estar dormidos.

Esa afirmación atraviesa hoy el duelo de las familias: la idea de que no hubo tiempo, de que el cansancio del viaje los venció y de que el impacto llegó cuando descansaban, sin alertas ni margen de reacción.

Entre el dolor también surgió una voz que dejó una reflexión profunda. David Rúa Vallejo, estudiante sobreviviente, compartió un mensaje que hoy resuena con fuerza en medio de la tragedia: