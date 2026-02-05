CANAL RCN
Directores de la Defensa Civil y la UNGRD adelantaron una visita a la represa de Urrá

La generadora apagó sus turbinas con la esperanza de reducir el número de descargas de agua que llegan al río Sinú; sin embargo, dependen de las lluvias.

Foto: UNGRD
Foto: UNGRD

febrero 05 de 2026
05:07 p. m.
Un febrero atípico, marcado por las lluvias, obligó a la represa (generadora de energía) de Urrá, en el municipio de Tierralta, Córdoba, a suspender su producción, apagando turbinas en la tarde del miércoles 4 de febrero.

Su propósito no es otro que reducir las descargas de agua al río Sinú que, desde hace días, se encuentra desbordado y amenaza con cubrir a 16 municipios y parte de la ciudad capital: Montería.

La empresa Urrá desmintió que haya perdido el control o se enfrente a fallas operativas en la gestión de la creciente, pero advirtió que, con las lluvias, aumentan los aportes al embalse y, por ende, las descargas realizadas al río Sinú.

Una situación que intentan mitigar con las medidas adoptadas, aunque, de momento, la mejora es mínima. Se espera que el cauce disminuya junto con las lluvias.

Directores de la UNGRD y la Defensa Civil visitaron la represa:

Precisamente, para evaluar la situación, los directores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, y la Defensa Civil, Ana Milena Mejía, visitaron la represa de Urrá.

En su recorrido, inspeccionaron “los niveles de la central, el estado de la infraestructura y la implementación del Plan de Gestión del Riesgo, con el fin de mitigar la contingencia en los municipios aguas abajo”.

Se sabe que la disminución de los aportes de agua al embalse se verá reflejada en las descargas realizadas al río Sinú, en un momento en el que habría más de 20.000 familias damnificadas y con el agua a la cintura, según cifras extraoficiales.

Sin embargo, el presidente encargado de la central, Juan Acevedo, quiso enviar un parte de tranquilidad a las comunidades: “Se reporta una disminución en los niveles del embalse; las descargas bajaron a 1.390, lo que permite garantizar el control de la presa”.

