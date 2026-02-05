Fatal accidente en Simijaca: choque múltiple dejó tres muertos en la vía Chiquinquirá–Cundinamarca

Un fatal accidente de tránsito se registró en la mañana de este jueves 5 de febrero en jurisdicción del municipio de Simijaca, Cundinamarca, sobre la vía que comunica a esta población con Chiquinquirá.

El hecho generó una grave emergencia vial y dejó como saldo tres personas fallecidas en el lugar y varios heridos.

Las autoridades confirmaron que el siniestro es materia de investigación, mientras avanzan las labores para esclarecer las causas que desencadenaron el choque.

Accidente dejó tres muertos en la vía Chiquinquirá–Cundinamarca

De acuerdo con la información preliminar, el accidente involucró la colisión de dos camiones de carga, entre ellos un furgón y un vehículo repartidor de gas, así como cuatro motocicletas que transitaban por el sector al momento del impacto.

Versiones iniciales indican que el furgón embistió tanto al camión distribuidor de gas como a dos motociclistas, provocando una escena de alta gravedad en la carretera.

Como consecuencia del choque múltiple, tres personas perdieron la vida en el sitio, mientras que otras resultaron lesionadas.

Suspenden tránsito vehicular tras accidente en la vía Chiquinquirá–Cundinamarca

La magnitud del accidente obligó a la suspensión parcial del tránsito vehicular en este corredor vial, mientras los organismos de socorro y atención de emergencias atendían a los heridos.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales, donde reciben atención médica.

Las autoridades permanecieron en el lugar adelantando las diligencias correspondientes y recopilando información para establecer la dinámica del siniestro, al tiempo que se realizaban las labores de control y regulación del tráfico.

De momento, las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas del hecho.