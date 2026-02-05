CANAL RCN
Colombia Video

Fatal accidente en Simijaca: choque múltiple dejó tres muertos en la vía Chiquinquirá–Cundinamarca

El siniestro obligó a restringir el tránsito mientras atendían a los heridos.

Valentina Bernal

febrero 05 de 2026
04:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un fatal accidente de tránsito se registró en la mañana de este jueves 5 de febrero en jurisdicción del municipio de Simijaca, Cundinamarca, sobre la vía que comunica a esta población con Chiquinquirá.

El hecho generó una grave emergencia vial y dejó como saldo tres personas fallecidas en el lugar y varios heridos.

Video captó cómo un carro a toda velocidad desató una tragedia en Bogotá: ya hay reporte de fallecidos
RELACIONADO

Video captó cómo un carro a toda velocidad desató una tragedia en Bogotá: ya hay reporte de fallecidos

Las autoridades confirmaron que el siniestro es materia de investigación, mientras avanzan las labores para esclarecer las causas que desencadenaron el choque.

Accidente dejó tres muertos en la vía Chiquinquirá–Cundinamarca

De acuerdo con la información preliminar, el accidente involucró la colisión de dos camiones de carga, entre ellos un furgón y un vehículo repartidor de gas, así como cuatro motocicletas que transitaban por el sector al momento del impacto.

Versiones iniciales indican que el furgón embistió tanto al camión distribuidor de gas como a dos motociclistas, provocando una escena de alta gravedad en la carretera.

Como consecuencia del choque múltiple, tres personas perdieron la vida en el sitio, mientras que otras resultaron lesionadas.

Suspenden tránsito vehicular tras accidente en la vía Chiquinquirá–Cundinamarca

La magnitud del accidente obligó a la suspensión parcial del tránsito vehicular en este corredor vial, mientras los organismos de socorro y atención de emergencias atendían a los heridos.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales, donde reciben atención médica.

Revelan prueba de embriaguez del joven que causó mortal accidente en Bogotá: ¿qué pasará con él?
RELACIONADO

Revelan prueba de embriaguez del joven que causó mortal accidente en Bogotá: ¿qué pasará con él?

Las autoridades permanecieron en el lugar adelantando las diligencias correspondientes y recopilando información para establecer la dinámica del siniestro, al tiempo que se realizaban las labores de control y regulación del tráfico.

De momento, las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

No les importó aterrar a los adultos mayores: ladrones robaron violentamente una tienda en Bogotá

Magdalena

Columna central de puente que comunicaba el Magdalena con La Guajira se fracturó: no hay paso terrestre

Senado de la República

Ataque contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos deja al menos dos muertos

Otras Noticias

Artistas

"Perdóneme": estas fueron las últimas palabras que Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison Jiménez, le dijo a Juliana Calderón

Juliana Calderón tuvo una llamada con Juan Manuel Rodríguez aproximadamente dos horas antes del accidente aéreo.

Finanzas personales

Estos son los alimentos que no tendrán ‘impuesto saludable’ este 2026: tome nota

Conozca el listado completo: el salchichón, el pan y las carnes están ahí.

Omar Pérez

Frío pronunciamiento de Santa Fe por infarto de Omar Pérez

Artistas

Luto profundo: murió querida actriz de manera inesperada

Enfermedades

Cansancio diario: expertos explican por qué puede deberse a una deficiencia de hierro