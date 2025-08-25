CANAL RCN
Video | Gigantesco hueco se ‘tragó’ un camión de agua potable en plena calle de Santa Marta

El vehículo de carga estaba parqueado en el lugar exacto donde colapsó la vía en segundos.

agosto 25 de 2025
10:52 a. m.
Un grave incidente se registró en el barrio Villa Alejandría, en Santa Marta, Magdalena, donde colapsó en cuestión de segundos gran parte de una calle de este sector, dejando un enorme cráter que se llevó lo que encontró a su paso.

Como una escena de una película, el enorme hueco se ‘tragó’, literalmente, un camión que estaba distribuyendo agua potable en un barrio residencial.

El vehículo de carga estaba parqueado y, de un momento a otro, la vía comenzó a ceder, llevándose al camión.

¿Qué pasó con el camión que fue absorbido por enorme hueco en Santa Marta?

Los vecinos del sector aseguran que esta no es la primera vez que pasa algo de tal magnitud. Indicaron que la causa de este incidente que, afortunadamente, no dejó víctimas ni lesionados, habría por filtraciones generadas por lluvias.

José Luis Abello, presidente de la junta de acción comunal, explicó que se trata de algo recurrente: “En nuestra urbanización, que tenemos aquí un tiempo de vivir de 23 años aproximadamente, hemos sufrido cinco afectaciones a causa de filtraciones que se producen en la alcantarilla”.

Fulton Jiménez, habitante de la zona, indicó que “seguramente que por el peso de los carros eso se dio y se cayó el camioncito que estaba ahí”.

Enorme hueco que se llevó un camión dejó una casa en riesgo

Las imágenes permiten ver que la entrada de una vivienda quedó expuesta al hueco de gran tamaño.

Aunque no han sido confirmadas las causas del desplome de la vía, se cree que a raíz de las corrientes subterráneas de agua por las lluvias o por escapes de tuberías, se habría originado el colapso de la vía.

