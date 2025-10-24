Festival Gorehabba: el famoso evento con excremento de vaca que se celebra en la India

La India posee un sin fin de rituales que han asombrado a gran parte del mundo occidental, pues, como parte de su sistema de creencias, se celebran diferentes eventos y ceremonias que en su mayoría tienen objetivos espirituales y religiosos.

¿Qué es el Festival Gorehabba?

Gorehabba es uno de los eventos más famosos de la India en donde cientos de personas, entre locales y turistas, se juntan para lanzarse caca de vaca, caminar encima de esta y cubrirse con la misma. Esta ceremonia suele realizarse un día después del Bali Padyami, o festival de las luces, por lo que su más reciente edición fue el pasado 23 de octubre en Gumatapura.

Históricamente, los pobladores aseguran que este ritual se realiza ya que se cree que el dios Beereshwara nació del excremento de vaca. Por esto, parte de la creencia asegura que este desecho posee propiedades curativas al provenir de un animal sagrado.

Previo al evento, los pobladores se encargan de recolectar los excrementos para que sean trasladados, en bueyes o tractores, hasta los templos en donde son bendecidos por los sacerdotes.

Posteriormente, la caca se tira al suelo con el objetivo de crear pilas enormes para que en ellas caminen y se sienten cientos de hombres que, de igual manera, se la lanzan por los aires. Así mismo, parte de la creencia afirma que varios de los sujetos que participan en el evento padecen de enfermedades que buscan ser curadas.

Influencer participa en el Gorehabba 2025

Por supuesto, la documentación del acontecimiento no se ha hecho esperar ya que cientos de creadores de contenido han hablado sobre el peculiar evento que divide millones de opiniones en redes sociales.

Este fue el caso del estadounidense Tyler Oliveira, con más de un millón de seguidores en TikTok, quien compartió clips inéditos, de su paso por el festival, que fueron grabados por medio de una cámara 360 grados.

En el video se ve al hombre mientras camina en montañas de caca, mientras es rodeado por cientos de hombres que se interesan por salir en su video. Aunque todos los habitantes se encuentran sin camisillas, el influencer se encuentra cubierto por un traje antifluido y unas gafas de laboratorio para proteger sus ojos.

No obstante, esto no fue suficiente ya que su rostro y manos se vieron cubiertas por el excremento del animal.