Hermana de James Rodríguez fue víctima de los ladrones en Bogotá: video

La inseguridad en Bogotá no para. En esta oportunidad la víctima fue Juana Valentina Restrepo, hermana de James Rodríguez y que durante las últimas horas estalló contra la administración de Claudia López y la seguridad, puesto que sufrió un robo a pocos metros de la puerta de su casa.

Los hechos los dio a conocer la hermana de James Rodríguez por medio de sus redes sociales, donde contó los detalles del robo que sufrieron junto a su esposo en el norte de la capital de la República. Lo más preocupante es que las acciones ocurrieron a escasos metros de la puerta del conjunto residencial de donde viven.

Detalles del atraco a la hermana de James Rodríguez

Por su cuenta de Instagram, Juana Valentina Restrepo aseguró que iba con su esposo por una de las calles de Bogotá. El hombre sacó su celular para mirar la hora, pero al momento de guardarlo fue sorprendido por hombres en moto que le rapó el celular.

“¡Esta mañana fuimos víctimas de robo con mi esposo! ¡Le raparon el celular de la mano a media cuadra de mi apartamento! Sacó el celular solo para ver la hora, pero eso ya ni siquiera es posible en esta ciudad. Claudia López, no entiendo cuál es su gestión en esta ciudad…”, agregó la mujer por medio de sus redes sociales.

Además, la hermana de James Rodríguez dejó claro que la inseguridad en Bogotá está desbordada, teniendo en cuenta el crecimiento tan impresionante que ha tenido los atracos en los últimos meses en la capital.

Hermana de James Rodríguez lanzó fuerte dado contra Claudia López

Ante la creciente ola de inseguridad que se vive en la capital de la República, la hermana de James Rodríguez lanzó una fuerte crítica contra Claudia López, quien no se ha pronunciado sobre la inseguridad que están viviendo los bogotanos, quienes no han manifestado que no se sienten seguros ni en su propia casa.

“Claudia López, no entiendo cuál es su gestión en esta ciudad”, fueron las palabras de la Juana Valentina Restrepo.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho que deja nuevamente en descubierto la ola de inseguridad que viven los bogotanos.