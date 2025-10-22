CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Conductor perdió el control de su camión y se volcó cayendo al vacío en una vía de Antioquia

Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
05:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una tragedia se registró en la tarde del domingo 19 de octubre en una vía del departamento de Antioquia, cuando un camión de carga pesada se volcó y terminó cayendo al vacío.

Bebé de dos meses apareció muerto en una canaleta de desagüe de una fundación del ICBF en Cali: esto se sabe
RELACIONADO

Bebé de dos meses apareció muerto en una canaleta de desagüe de una fundación del ICBF en Cali: esto se sabe

El siniestro vial ocurrió hacia las 6:30 de la tarde, en el punto conocido como el PR 18+000, a la altura del municipio de San Jerónimo, dejando como saldo la muerte del conductor.

Conductor perdió el control de su camión y se volcó cayendo al vacío en una vía de Antioquia

De acuerdo con los reportes iniciales, el vehículo involucrado fue un tractocamión de placas GDX259, color blanco, que transportaba un contenedor vacío al momento del accidente.

Según la información recopilada por las autoridades de tránsito, el conductor perdió el control mientras descendía por una pendiente en el sector, lo que provocó que el automotor se saliera de la vía y se precipitara al abismo por el costado lateral derecho del viaducto.

Más detalles del accidente de un camión que cayó al abismo en Antioquia

El camión cayó aproximadamente 120 metros, quedando completamente destrozado al fondo del barranco.

VIDEO | Así cayeron los 13 ladrones que intentaban desvalijar una bodega en medio de la noche en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Así cayeron los 13 ladrones que intentaban desvalijar una bodega en medio de la noche en Bogotá

A pesar de la rápida respuesta de las unidades de emergencia y de la Policía de Carreteras, el conductor perdió la vida en el lugar de los hechos debido al fuerte impacto.

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra los momentos posteriores al accidente, donde se observa el punto exacto por donde el vehículo se salió de la vía y los restos del camión al fondo del abismo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Paloma Valencia

Nuevos detalles sobre amenazas de muerte contra Paloma Valencia, Catherine Juvinao y el contralor

Asesinatos en Colombia

Investigan el asesinato de un hombre y su hijo que fueron torturados en una finca de Tolima

Canal RCN

Luto en el Canal RCN: falleció camarógrafo de Buen Día Colombia y le rindieron sentido homenaje

Otras Noticias

Enfermedades

VIDEO | Mujer con Parkinson tocó un instrumento durante importante cirugía en el cerebro en Inglaterra

Desde 2014, esta mujer ha tenido la enfermedad del Parkinson, la cual le estuvo complicando la movilidad.

Yina Calderón

Yina Calderón rompió el silencio tras la polémica en Stream Fighters 4 y reveló la MILLONADA que le debería Westcol

Yina Calderón aseguró que espera su pago y recalcó que no cumplió ninguna de las cláusulas del contrato.

Champions League

Luis Díaz va por el récord en la Champions League: ya igualó a Falcao García

Banco de la República

Llaves registradas en Bre-B: cómo puede borrarlas o cambiarlas de banco

Historias

¿Cuál es el mejor arroz para deportistas: blanco o integral?