VIDEO | Conductor perdió el control de su camión y se volcó cayendo al vacío en una vía de Antioquia

Una tragedia se registró en la tarde del domingo 19 de octubre en una vía del departamento de Antioquia, cuando un camión de carga pesada se volcó y terminó cayendo al vacío.

El siniestro vial ocurrió hacia las 6:30 de la tarde, en el punto conocido como el PR 18+000, a la altura del municipio de San Jerónimo, dejando como saldo la muerte del conductor.

Conductor perdió el control de su camión y se volcó cayendo al vacío en una vía de Antioquia

De acuerdo con los reportes iniciales, el vehículo involucrado fue un tractocamión de placas GDX259, color blanco, que transportaba un contenedor vacío al momento del accidente.

Según la información recopilada por las autoridades de tránsito, el conductor perdió el control mientras descendía por una pendiente en el sector, lo que provocó que el automotor se saliera de la vía y se precipitara al abismo por el costado lateral derecho del viaducto.

Más detalles del accidente de un camión que cayó al abismo en Antioquia

El camión cayó aproximadamente 120 metros, quedando completamente destrozado al fondo del barranco.

A pesar de la rápida respuesta de las unidades de emergencia y de la Policía de Carreteras, el conductor perdió la vida en el lugar de los hechos debido al fuerte impacto.

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra los momentos posteriores al accidente, donde se observa el punto exacto por donde el vehículo se salió de la vía y los restos del camión al fondo del abismo.