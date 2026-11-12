Caso del talio: denuncian a Juan de Bedout por la muerte de Alicia Graham

Uno de los casos más misteriosos y mediáticos del último tiempo en Colombia ha sido el de las frambuesas contaminadas con talio.

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En abril de 2025, dos menores de edad fallecieron tras consumir este producto que había sido enviado como una especie de regalo. El talio, un químico peligroso, puede causar la muerte así sea en pequeñas dosis.

¿En qué va el caso de Zulma Guzmán?

Las investigaciones se pusieron en marcha y se centraron en una sola persona: Zulma Guzmán Castro. Al parecer, fue quien estuvo detrás de la contaminación de las frambuesas y el posterior envío.

Sumado a ello, se tienen registros de otros hechos similares relacionados con ella en los que hubo frambuesas con talio de por medio. Se habla de al menos seis personas, contando a las niñas, que fueron envenenadas con este producto.

A finales de 2025, Guzmán fue ubicada en el río Támesis de Londres y hasta el momento no ha retornado a Colombia. Asimismo, las audiencias de imputación se han visto obstaculizadas por esta situación.

El caso tuvo un giro este jueves 12 de noviembre, cuando la firma de abogados David Espinosa Acuña & Asociados radicó una denuncia contra Juan de Bedout por otro caso en el que se menciona el talio.

Las dudas alrededor de la muerte de Alicia Graham

Se debe precisar que De Bedout conoció a Guzmán y el caso de las menores ocurrió en su apartamento en el norte de Bogotá.

Noticias RCN conoció en marzo de 2026 que la mamá de una de menores había sido intoxicada con talio. Se trató de Alicia Graham Sardi, quien era esposa de De Bedout desde el 2000 hasta su deceso.

Los hermanos de Alicia, Cristina y Carlos Graham, denunciaron ante la Fiscalía a De Bedout por la muerte de la mujer ocurrida el 17 de agosto de 2021.

“Durante todos estos años, dicho fallecimiento quiso ser presentado como una muerte natural derivada de un cáncer en fase terminal. Sin embargo, existen elementos materiales probatorios que permiten razonablemente inferir que hubo una manipulación determinada para ocultar la verdad”, aseguran los denunciantes.

Si bien el cáncer que le detectaron en 2016 había sido eliminado, para septiembre de 2020, Alicia tuvo un inesperado deterioro en su salud evidenciado en dolores en sus piernas. Tres meses después, un médico la analizó y descubrió que había consumido talio, por lo que se llevó a cabo la desintoxicación.

A finales de junio de 2021, ella volvió a tener una recaída en su condición, pero ahora con fatiga y corrientazos. Cuando retornó a Europa, dado que se estaba realizando un tratamiento allí, decidió no volver a la casa en donde estaba De Bedout hasta que se llevaran a cabo las investigaciones.

El 30 de julio tuvo que ser remitida a la Fundación Santa Fe y falleció a los pocos días. Los hermanos contaron que el matrimonio de Alicia y De Bedout estaba a punto de disolverse, junto con que presuntamente hubo problemas conyugales.

En la denuncia también se hace referencia a Guzmán, más específicamente en cuanto a su vínculo con De Bedout, así como al rol de la amiga Zenaida Pava en el caso de las niñas.