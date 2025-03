VIDEO | Momento exacto en el que le prenden fuego a estatua de Luis Carlos Galán en medio de protestas del 8M

Las movilizaciones del 8 de marzo en Bogotá terminaron en desmanes cuando un grupo de manifestantes incendió la estatua de Luis Carlos Galán en la Plaza del Concejo de Bogotá.

En imágenes difundidas en redes sociales, se observa a un grupo de mujeres concentradas alrededor del monumento, realizando grafitis con la consigna “No más Galán” antes de prenderle fuego.

La estatua ardió ante la mirada de decenas de personas que acompañaban la protesta.

El hecho ocurrió en medio de una jornada de manifestaciones en la que distintos colectivos feministas salieron a las calles a conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Sin embargo, los desórdenes no se limitaron a este acto. A lo largo del recorrido, desde la Calle 26 hasta la Calle 22 con Carrera Séptima, se registraron actos de vandalismo contra bienes públicos y privados.

En videos compartidos en redes, se evidencia cómo algunas manifestantes golpeaban las puertas de establecimientos comerciales, rompían vidrios de estaciones de Transmilenio y pintaban grafitis en fachadas de edificios gubernamentales.

El ataque contra la estatua de Luis Carlos Galán generó un fuerte rechazo en distintos sectores políticos. David Saavedra, concejal de Bogotá, condenó lo ocurrido y recordó la importancia del líder asesinado en 1989, resaltando su lucha por la igualdad de género dentro del Nuevo Liberalismo.

Por su parte, Samir Abisambra, presidente del Concejo de Bogotá, criticó la falta de control por parte del Distrito en el manejo de las movilizaciones y cuestionó la gestión de la Secretaría de Gobierno.

Hoy seguimos conmemorando el Día de la Mujer, el 8 de marzo, pero no nos gusta el desgobierno, de la Secretaría de Gobierno, en donde el secretario de gobierno está dedicado a otros menesteres y no a que efectivamente esas marchas pacíficas en muchos sitios se conviertan en desmanes. Hoy, por ejemplo, al lado del Concejo de Bogotá, en la Plazoleta de Luis Carlos Galán, tenemos algunos desmanes, están incendiando la estatua de Luis Carlos Galán y esa conmemoración no se puede manchar. Hoy seguimos insistiendo que esas marchas deben ser pacíficas, pero necesitamos presencia por parte de la Secretaría de Gobierno y del secretario de Gobierno en Bogotá.