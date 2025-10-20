Video | instalaciones del colegio Don Bosco en Bogotá ardieron en llamas la tarde del lunes

En la tarde del lunes, 20 de octubre, los habitantes de la localidad de Engativá reportaron un incendio en las instalaciones del colegio Don Bosco, tras ver, a los lejos, una estela de humo y las llamas que, poco a poco, fueron consumiendo una de sus bodegas.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter) revelaron detalles inéditos sobre la situación: “Controlamos un incendio estructural, al interior del Instituto Don Bosco, en la Calle 26 con Carrera 69. No se reportan personas lesionadas”.

Imágenes compartidas en redes dan cuenta del poder del incendio:

Como llamadas al sistema de emergencias, en la tarde del lunes, se conocieron numerosos videos sobre el incendio que generó pánico entre los habitantes del sector, aunque, por suerte, los estudiantes ya habían terminado su jornada.

En las imágenes se ve una nube de humo que llegó a levarse varios metros y el fuego elevándose hasta alcanzar el techo del almacén.

Sin embargo, a una hora de los primeros reportes, el cuerpo de bomberos informó: “El incendio se encuentra liquidado. Se activa el Equipo de Investigación de Incendios para determinar el origen y causa de la emergencia”.

Varias unidades de bomberos tuvieron que controlar el incendio:

Aunque las causas del incendio aún son desconocidas, su impacto pudo haber sido mayor, de no contar con la ayuda de varias unidades de emergencias:

“La estación Puente Aranda fue activada para la atención de un incendio en las instalaciones del centro Don Bosco, el cual requirió que se atendiera también con la estación de Fontibón, la estación de Ferias, el equipo de materiales peligrosos, el equipo de investigación de incendios y el oficial de inspección. De esta manera, logamos controlarlo de manera rápida y evitar que se expusieran otras edificaciones”, precisó un vocero del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.