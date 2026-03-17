Timbalero de Willy García fue asesinado a tiros mientras arreglaba su carro en Cali: esto se sabe

Un hecho violento en el centro de Cali terminó con la vida de un reconocido músico del mundo de la salsa.

La víctima fue identificada como Yulder Quiñónez, de 52 años, conocido artísticamente como Junior Quiñónez, quien durante más de tres décadas hizo parte del equipo musical del cantante Willy García.

El ataque ocurrió en el barrio Junín, donde el músico se encontraba realizando reparaciones a su vehículo.

Asesinaron a tiros a reconocido músico de salsa en Cali

Según la información conocida hasta el momento, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el lugar y le dispararon directamente.

En medio del ataque, Quiñónez portaba un arma con salvoconducto y alcanzó a responder a los disparos. Sin embargo, fue impactado en tres oportunidades, lo que le causó heridas de gravedad.

Tras lo ocurrido, fue trasladado a un centro asistencial, pero pese a los esfuerzos médicos, murió.

Desde el entorno artístico, la versión inicial apunta a que el hecho habría sido un intento de hurto, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades.

¿Quién era el músico de salsa asesinado a tiros en Cali?

Yulder Quiñónez llevaba 32 años como timbalero de Willy García. Su carrera estuvo ligada al artista desde sus inicios, pasando por agrupaciones como La Suprema Corte, el Grupo Niche, Son de Cali y posteriormente en la etapa como solista.

Su nombre era reconocido dentro del circuito salsero por su trayectoria y permanencia en estos proyectos musicales.

Hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial que esclarezca los móviles del ataque ni la identidad de los responsables.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar si el crimen está relacionado con un hurto o si existen otros factores detrás del asesinato que terminó con la vida del músico en plena vía pública.