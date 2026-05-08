La hipótesis detrás del sorpresivo hallazgo de dron con explosivos cerca de Catam

Las autoridades encontraron un dron modificado artesanalmente con 258 gramos de explosivo C4 en una zona cercana a la pista militar de Catam, en el occidente de Bogotá.

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El hallazgo, realizado a cinco kilómetros de la pista militar, generó una reunión de emergencia entre la Fuerza Aeroespacial (FAC), la Policía Metropolitana y la Policía Nacional para activar protocolos de investigación y reforzar medidas de seguridad.

Se sospecha que el dron era de las disidencias

Según las investigaciones preliminares, el dispositivo pertenecería a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, estructuras armadas que operan principalmente en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

Este es el cuarto dron detectado en las últimas dos semanas en la zona, lo que ha encendido las alarmas.

El comandante aéreo de transporte militar de la FAC, general John Henry López, explicó que este dispositivo tenía en su interior explosivos y adecuación no convencional para ser guiado con fibra óptica. La alerta inicial provino desde Inteligencia en Popayán, que contactó con la oficina en la capital para iniciar anticipadamente la búsqueda del artefacto en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado y el aeropuerto militar.

Los drones están siendo el arma letal de las disidencias

Expertos consultados señalaron que los grupos armados están utilizando drones comerciales modificados.

“Lo que hacen es comprar un dron absolutamente comercial y casero con unas características mínimas y modificarlo, ya sea para ampliar la cobertura del control y que tenga la capacidad de elevar peso en el caso de los explosivos”, sostuvo Andrés Nieto, exsubsecretario de Seguridad de Bogotá.

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El exsecretario de Seguridad, Hugo Acero, precisó: “Los grupos armados ilegales hoy tienen la capacidad para utilizar drones no solamente en el área rural y municipios alejados contra de la fuerza pública, sino contra instalaciones estratégicas. Lo que llama la atención es que no existe un plan estratégico por parte del gobierno y del Estado para proteger este tipo de instalaciones”.

La Fiscalía continúa las investigaciones en coordinación con las Fuerzas Militares y la Policía, examinando también los sobrevuelos de drones registrados en días anteriores sobre el Aeropuerto Internacional El Dorado. La Alcaldía de Bogotá confirmó que desde 2025 mantiene una línea de investigación activa por riesgos detectados de artefactos que podrían atentar contra la base militar.