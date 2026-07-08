¿Quién es el extranjero capturado en un gimnasio en Medellín? Esta es la historia

A través de su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó detalles acerca de la captura de una persona en un gimnasio.

Por medio de redes sociales, se viralizó el momento en el que uniformados de la Policía llegaron a la sede del gimnasio para capturar al extranjero. El hecho, de acuerdo con las autoridades, se dio El Poblado, zona conocida en la capital antioqueña.

¿Por qué lo arrestaron?

El mandatario aseguró que la ciudad “no es refugio de criminales”. La operación se llevó a cabo por medio del trabajo conjunto de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, Interpol y agencias internacionales.

Además, reveló que el capturado se identifica como Arif Jhuman, conocido con el alias de Gillani. Gutiérrez precisó que es originario de Canadá y requerido por las autoridades de Estados Unidos por presuntamente participar en una red internacional de tráfico de drogas y armas.

Sumado a ello, también era buscado por su país por supuesta conspiración para traficar más de 100 armas de fuego entre ambos países norteamericanos. Para entrar a Colombia, se cree, empleó documentos falsos.

La historia del canadiense: tráfico de armas y drogas

“Aquí hay autoridad, inteligencia y cooperación para encontrarlos y ponerlos a disposición de la justicia”, afirmó el alcalde.

A mediados de diciembre de 2025, el fiscal federal Gregory W. Kehoe anunció la acusación, no solo contra Jhuman, sino también de Tyler Corbin, Edward Noel, Alfredo Santana y Omar Singateth.

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Las pesquisas han revelado que el tráfico de armas se habría llevado a cabo entre 2023 y 2024. 29 de estos objetos fueron recuperados en varios crímenes cometidos en Canadá.

Estos hallazgos fueron los que permitieron dar con la pista clave: resulta que Corbin compró un arma que fue recuperada 32 días después en medio de un asesinato. A diferencia de los otros, a él también lo acusaron de presunta distribución de fentanilo.