René Higuita contó su versión sobre inmueble en proceso de extinción de dominio en Medellín

Luego de que se conociera la decisión judicial sobre la extinción de dominio de un inmueble ubicado en El Poblado, en Medellín, el exarquero René Higuita publicó un comunicado en el que expuso su versión de los hechos.

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En el documento aseguró que la propiedad fue adquirida de manera legal, actuó de buena fe durante la negociación y ejercerá los recursos judiciales para controvertir la decisión.

¿Qué dijo René Higuita sobre la extinción de dominio de su inmueble?

En el comunicado, Higuita explicó que compró el inmueble en la década de los noventa mediante una permuta en la que entregó dos apartamentos como parte del negocio. Señaló que uno de esos bienes le había sido adjudicado por Conavi como reconocimiento por haber sido elegido mejor jugador del año y sostuvo que todos los recursos utilizados provenían exclusivamente de su trabajo.

El exfutbolista afirmó que solo años después se conoció que el inmueble había pertenecido a una persona que posteriormente fue identificada como testaferro del Cartel de Medellín. Según indicó, al momento de la negociación desconocía esa situación y aseguró que, de acuerdo con las pruebas aportadas por la propia Fiscalía dentro del proceso, esa persona no registraba antecedentes ni investigaciones penales cuando se realizó la compraventa.

Al igual que cualquier ciudadano en una circunstancia similar, fui víctima de un engaño y jamás tuve conocimiento de antecedentes que relacionaran ese bien con actividades ilícitas

¿Qué acciones anunció René Higuita tras la decisión judicial?

En su pronunciamiento, Higuita confirmó que un juez accedió a las pretensiones de la Fiscalía y decretó la extinción del dominio sobre el inmueble. Aunque manifestó respeto por las decisiones de la justicia, anunció que presentará una apelación con el propósito de que sea valorada su actuación como tercero de buena fe dentro del proceso.

El exarquero también enfatizó que no ha sido condenado ni investigado por la comisión de delitos relacionados con este caso. Incluso, afirmó que en la decisión judicial se reconoce expresamente su condición de tercero de buena fe y que su nombre no ha sido vinculado con actividades de testaferro ni con el ocultamiento del origen ilícito de bienes. Según explicó, la decisión recae únicamente sobre el inmueble y no constituye un juicio sobre su conducta.

Finalmente, René Higuita lamentó el perjuicio económico derivado del proceso y aseguró que, además de los dos apartamentos que entregó en la permuta, ahora enfrenta la pérdida del inmueble adquirido.