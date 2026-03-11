CANAL RCN
Economía

Subsidio de arriendo en Bogotá 2026: así puede aplicar y recibir más de $13 millones

Bogotá entregará subsidio de arriendo de hasta $13 millones en 2026 a familias que cumplan ciertos requisitos. Conozca cómo aplicar al programa ‘Ahorro para mi Casa’.

Subsidio de arriendo en Bogotá 2026: así puede aplicar y recibir más de $13 millones
Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
08:37 p. m.
El acceso a vivienda propia sigue siendo uno de los mayores retos para miles de familias en Bogotá.

Con el objetivo de apoyar a quienes actualmente viven en arriendo y buscan dar el paso hacia la compra de una casa o apartamento, el Distrito lanzó una nueva convocatoria del programa ‘Ahorro para mi Casa’, una iniciativa que entrega un subsidio de arriendo mientras los hogares construyen un capital de ahorro.

El programa hace parte del plan Mi Casa en Bogotá, liderado por la Secretaría Distrital del Hábitat, que busca facilitar el acceso a vivienda y apoyar a las familias que tienen dificultades para reunir el dinero necesario para adquirir un inmueble.

Subsidio de arriendo en Bogotá: hasta $13 millones en 2026

Para el año 2026, el subsidio podrá alcanzar hasta $13.026.733, dinero que se entregará en doce cuotas mensuales de hasta $1.085.561 destinadas al pago del arriendo.

Según explicó la Secretaría Distrital del Hábitat, este apoyo económico se entrega una sola vez por hogar y tiene como propósito cubrir de forma parcial o total el valor del canon de arrendamiento de una vivienda.

El esquema funciona como un impulso para que las familias puedan liberar parte de sus ingresos y destinar ese dinero al ahorro obligatorio que exige el programa.

De esta forma, mientras el Distrito ayuda a pagar el arriendo, el hogar beneficiario empieza a reunir el capital necesario para iniciar el proceso de compra de vivienda.

Requisitos para acceder al programa ‘Ahorro para mi Casa’

El programa está dirigido especialmente a personas que desean adquirir vivienda, pero enfrentan barreras como falta de ahorro, dificultades para acceder al crédito o problemas de bancarización.

Entre los principales requisitos se encuentran:

  • El jefe del hogar debe ser mayor de edad.
  • Los ingresos familiares no deben superar $3.501.810 en 2026.
  • Ningún integrante del hogar puede ser propietario de vivienda en Colombia, salvo algunas excepciones contempladas en el Decreto Distrital 431 de 2024.
Además, los beneficiarios deben comprometerse a realizar un ahorro mensual de $472.744 durante 12 meses, dinero que debe consignarse antes del desembolso del subsidio.

Ese ahorro debe mantenerse en una cuenta de ahorros o billetera digital autorizada y no puede utilizarse mientras el programa esté vigente, ya que servirá como base para el cierre financiero en la compra futura de vivienda.

