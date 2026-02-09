Indignación: dejan libre a presunto ladrón de carros de alta gama en Bogotá

Polémica e indignación se ha generado en Bogotá luego de que un juez dejara en libertad a uno de los tres presuntos integrantes de una banda señalada de robar vehículos de alta gama en la capital.

Dejan en libertad a ladrón de carros de alta gama en Bogotá

La decisión se habría dado porque el capturado no tenía antecedentes judiciales, pese a que, según las autoridades, existían pruebas y registros de video que lo vincularían con varios hechos delictivos.

El caso se conoce al mismo tiempo que la Policía Metropolitana presentó el cartel de los más buscados por hurto de automotores en la ciudad, en el que aparecen varios presuntos miembros de la estructura delincuencial conocida como ‘Los Pumas’.

De acuerdo con los reportes oficiales, esta banda estaría relacionada con al menos siete robos recientes de camionetas y vehículos de alta gama en la capital.

La modalidad, según los investigadores, se repite: las víctimas son abordadas cuando llegan a sus viviendas, en momentos en que aún no han cerrado el garaje, quedando expuestas al ataque.

En uno de los casos, que quedó registrado en video, se observa cómo un segundo vehículo llega justo antes de que el portón se cierre. Del carro descienden varios hombres que intimidan al conductor cuando baja de su vehículo.

Mientras dos de ellos lo obligan a entregar sus pertenencias, otros ingresan a la vivienda con otra víctima. En cuestión de segundos, los delincuentes se llevan la camioneta, celulares y otros objetos personales.

Semanas atrás, en medio de un operativo, la Policía logró la captura de tres hombres que serían parte de esta red. Sin embargo, uno de ellos recuperó la libertad por decisión judicial, lo que generó críticas y preocupación entre las autoridades y la ciudadanía por el riesgo de que continúe delinquiendo.

Estos son los más buscados en Bogotá por hurto

Ante este panorama, la Policía dio a conocer el cartel con la imagen de cuatro presuntos integrantes de la banda que siguen prófugos.

Las autoridades pidieron apoyo a la comunidad para suministrar información que permita ubicarlos y capturarlos, reiterando que estos sujetos serían responsables de varios hurtos de vehículos de alta gama en diferentes sectores de la capital.