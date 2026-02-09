¿Los reconoce? Policía reveló el cartel de los cuatro delincuentes más buscados por hurto en Bogotá

El hurto de vehículos sigue siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades en la capital.

En respuesta a esto, la Policía Nacional hizo público el cartel de los cuatro delincuentes más buscados por hurto en Bogotá, señalados de integrar un grupo delincuencial dedicado a cometer robos de manera coordinada y sistemática.

Las autoridades indicaron que estas personas son requeridas por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado, y reiteraron el llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita lograr su captura, garantizando absoluta reserva.

Policía reveló el cartel de los cuatro delincuentes más buscados por hurto en Bogotá

Según la Policía, los cuatro hombres incluidos en el cartel cumplirían funciones específicas dentro de la estructura criminal, lo que les permitía ejecutar los hurtos de forma organizada y evitar ser detectados.

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Entre los más buscados se encuentra alias Sebas, identificado como el encargado de la planeación y organización de los robos. De acuerdo con las investigaciones, sería quien definía la forma de actuar del grupo y coordinaba las acciones para cometer los hurtos.

También figura alias Salado, señalado como el responsable de la movilidad. Su rol consistía en trasladar los vehículos hurtados hacia centros comerciales o viviendas, con el objetivo de ocultarlos y facilitar su posterior disposición.

Otro de los señalados es alias Velandia, quien, según la Policía, abordaba directamente a las víctimas, utilizando armas de fuego y violencia física para cometer los robos, convirtiéndose en una de las piezas clave durante la ejecución de los delitos.

El cuarto integrante del cartel es alias Ríos, a quien se le atribuye la función de vigilancia y seguimiento. Este hombre se encargaba de observar a las víctimas, analizar sus movimientos y alertar al resto del grupo para concretar los hurtos.

Ya han sido capturados tres delincuentes señalados de hurtar vehículos de alta gama en Bogotá

En uno de los más recientes resultados operativos contra esta organización, la Policía informó que tres de estos presuntos delincuentes fueron capturados mediante orden judicial en las ciudades de Bogotá y Medellín.

De acuerdo con el avance de las investigaciones, estas personas estarían vinculadas al hurto de vehículos de alta gama y de plataforma, modalidad que ha sido objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

Tras las audiencias correspondientes, a dos de los capturados un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúan los procesos judiciales en su contra.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita ubicar a los integrantes a la línea segura 305 766 9226 y el correo electrónico mebog.sijin-gid@policia.gov.co.