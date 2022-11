Hasta el presidente Petro rechazó el trato a mujer esposada por reclamar su liquidación

Este martes 29 de noviembre fue difundido en redes sociales un video protagonizado por una mujer de nacionalidad venezolana, de 31 años, quien en compañía de sus dos hijos se presentó en un establecimiento comercial en Cartagena para reclamar su respectiva liquidación.

La mujer identificada como Wendy Norelys Álvarez Sarmiento, trabajó por un año y seis meses en una tienda de ropa dentro de un centro comercial. Su cargo como asesora comercial terminó el 20 de octubre de 2020 y desde ese entonces estaría reclamando el pago correspondiente al cese de su contrato.

Los representantes del establecimiento llamaron a la Policía Metropolitana de Cartagena para controlar la situación de alteración de orden público que supuestamente había generado la mujer. En el procedimiento policial se ve cómo una funcionaria le intenta quitar a la niña que llevaba en brazos, a lo que la mujer se negó rotundamente y pidió que la esposaran con los brazos adelante para evitar soltar a la bebé. Mientras tanto, su otro hijo grababa con un celular la tensa situación.

La actuación de los funcionarios policiales fue rechazada por usuarios de las redes sociales, quienes indicaban que como se trataba de los derechos de una extranjera humilde se estaría vulnerando su integridad y la de sus hijos. En las imágenes se ve claramente los llantos de angustia de la niña cuando la uniformada intentaba quitársela a la madre.

Esta lamentable situación fue incluso rechazada por el propio presidente Gustavo Petro, quien escribió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que exigió respeto por los derechos laborales en Colombia.

El respeto.a las reglas laborales debería ser pan de todos los días. Deplorable este tratamiento a una mujer trabajadora que es portadora de derechos. https://t.co/Rmwwjt7XD5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 29, 2022

Lo que dijo la extrabajadora de la tienda

“No me quiten a mi niña. Yo me dejo esposar, pero graben cómo me sacan de la tienda que me debe $2.000.000 desde hace dos años y no me quieren cancelar”, dice la mujer en la grabación.

La mujer fue enfática en indicar que no se había robado nada, que simplemente estaba exigiendo el derecho a su liquidación.

Mientras era conducida por los uniformados la mujer alegaba que la empresa no le quería pagar su liquidación para que las personas que se encontraban en el centro comercial se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo.

Wendy Norelys Álvarez Sarmiento aseguró que las autoridades le habían puesto un comparendo por alteración de orden público y “me sacaron esposada como una delincuente”.

La empresa se pronunció frente al escándalo

Luego de lo ocurrido, la empresa de diseño y confección de prendas de vestir se pronunció y aseguró que la liquidación de la empleada fue pagada hace unas semanas por un valor mayor al que estaría reclamando.

De acuerdo con El Heraldo, el pasado 15 de septiembre de 2022 la empresa le habría consignado $3.002.500 a la mujer por concepto de su liquidación.

Sin embargo, Edwin Palma Egea, viceministro de Relaciones Laborales dentro del Ministerio de Trabajo, el local comercial fue sellado temporalmente.

Citamos a las partes. En efecto hay una presunta deuda laboral. De paso hicimos una inspección y encontramos dos trabajadores, uno de ellos aparentemente sin seguridad social, afirmó el funcionario en su cuenta de Twitter.

Según la información de Palma, la mujer no habría recibido el presunto pago de su liquidación. Además se habrían evidenciado otras irregularidades laborales con otros empleados del establecimiento.

