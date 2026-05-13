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Hallazgo de material explosivo en Bogotá y Medellín a contados días de elecciones genera gran preocupación

En ambas ciudades fueron encontradas cargas de anfo, que iban a ser distribuidas entre grupos armados.

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
08:37 p. m.
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Las autoridades se encuentran bajo alerta, luego de que dos cargamentos de material explosivo, incluyendo varios kilos de anfo, fueran incautados en Bogotá y Medellín, a contados días de las elecciones presidenciales.

Por su traslado en Bogotá fue enviado a prisión Brian Steven Urrea. Según las autoridades, en un vehículo tipo furgón, llevaba 230 kilos de anfo, que intentó hacer pasar por fertilizante, camuflándolos al interior de costales.

Según el fiscal del caso, Sergio Ardila, de ser utilizados, podrían haber generado “un poder de destrucción tan grande que estarían comprometidas no solo las edificaciones, sino, obviamente, la vida y la integridad personal de muchos ciudadanos”.

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La incautación a contados días de las elecciones es motivo de preocupación:

Versiones preliminares de la Sijín, sugieren que Urrea sería parte de una red delincuencial que distribuye explosivos, entre grupos armados.

El hallazgo se suma a los más de 20 atentados que, “recientemente, se han contabilizado, generando preocupación por la seguridad a menos de un mes de la contienda electoral, por lo que no se puede ver como una actuación aislada”.

Días antes, se encontró un dron, modificado de manera artesanal, con 158 gramos de explosivos tipo C4, en inmediaciones a El Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM).

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Tonelada y media de anfo fue incautada en Medellín

El mismo día en el que Urrea fue enviado a prisión, a pesar de no aceptar cargos, se conoció que en Medellín, la Policía incautó tonelada y media de anfo, tres toneladas de nitrato de amonio y 2.700 detonantes, que fueron fabricados en el exterior e ingresaron de manera ilegal al país.

Según el general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional del servicio de Policía, el material sería “de estructuras multicrimen que utilizan estos explosivos para fortalecer actividades terroristas y dinamizar economías ilícitas asociadas a la minería ilegal aurífera. Con esta operación evitamos acciones contra la fuerza pública, la infraestructura crítica y la comunidad”.

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