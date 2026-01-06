VIDEO | Ocho personas fueron sorprendidas robando un supermercado en Bogotá

En la localidad de Tunjuelito, Bogotá, la Policía frustró un intento de hurto luego de que ciudadanos alertaran sobre movimientos sospechosos al interior de un supermercado.

El procedimiento se desarrolló en el barrio Venecia.

Ocho personas fueron sorprendidas robando un supermercado en Bogotá

Según la información entregada por las autoridades, la intervención policial se activó tras una alerta recibida a través de la línea de emergencia 123.

En la llamada se reportaron ruidos y movimientos inusuales dentro de un establecimiento comercial, lo que generó la reacción inmediata de las patrullas adscritas a la Estación de Policía Tunjuelito.

Al llegar al lugar, los uniformados ingresaron al supermercado y sorprendieron a siete hombres y una mujer en el interior del establecimiento.

De acuerdo con lo evidenciado en el sitio, estas personas se encontraban sustrayendo mercancía y trasladándola hacia dos vehículos tipo chana, los cuales estaban dispuestos para abandonar el lugar una vez culminado el hurto.

¿Cómo habrían ingresado al supermercado para hurtarlo?

Durante la verificación del establecimiento, la Policía constató que las paredes habían sido perforadas, situación que habría facilitado el ingreso irregular al supermercado.

Esta modalidad permitió a los presuntos responsables acceder al local sin utilizar los accesos principales.

Cabe mencionar que, la mercancía que estaba siendo sustraída fue avaluada en aproximadamente 60 millones de pesos.

¿Qué hallaron las autoridades al ingresar al supermercado?

En medio del procedimiento, los uniformados también lograron la incautación de un arma de fuego, así como de un dispositivo inhibidor de señal con 16 antenas, elemento que presuntamente habría sido utilizado para interferir las comunicaciones y facilitar la ejecución del delito.

Como resultado del operativo, las ocho personas fueron capturadas en flagrancia en el interior del supermercado.

Los vehículos utilizados para el traslado de la mercancía, junto con el arma y el equipo tecnológico incautado, quedaron bajo custodia de las autoridades.

Finalmente, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía entidad que asumirá las actuaciones judiciales correspondientes para definir su situación legal.