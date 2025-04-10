CANAL RCN
VIDEO | Recién salido de la cárcel y su pareja fueron sorprendidos robando con cuchillo en Transmilenio

La víctima los enfrentó en la estación Calle 22 y, tras un forcejeo, la Policía los capturó.

octubre 04 de 2025
08:44 a. m.
Una pareja de delincuentes fue detenida en flagrancia luego de robar a una mujer dentro de un articulado en la estación de Transmilenio Calle 22.

El hecho quedó grabado en video y muestra cómo la víctima, a pesar del peligro, persiguió a la mujer hasta lograr sujetarla en la salida de los torniquetes.

Víctima enfrentó a pareja que la había robado en una estación de Transmilenio

Las imágenes permiten ver la secuencia completa: la víctima corre detrás de la mujer que intenta huir, la alcanza y logra retenerla justo cuando esta intentaba escapar por uno de los accesos.

En ese instante, aparece un hombre, su cómplice, que interviene con fuerza para tratar de liberarla.

La situación generó un forcejeo en el que se involucraron miembros del personal de seguridad del sistema.

Segundos después, llegaron uniformados de la Policía que lograron reducirlos y proceder a la captura.

La afectada relató que fue intimidada con un arma cortopunzante y despojada de su teléfono celular dentro del bus. Tras realizarles un registro, los agentes encontraron el arma y recuperaron el dispositivo robado.

Pareja vista robando en Transmilenio ya tenía antecedentes criminales

Las verificaciones posteriores revelaron detalles aún más graves.

La mujer capturada tenía una orden de captura vigente y acumulaba anotaciones judiciales por delitos de terrorismo, amenazas, instigación y concierto para delinquir.

Su acompañante tampoco era un desconocido para las autoridades, pues había salido de la cárcel en Medellín hace apenas un mes.

Ambos fueron conducidos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Tras las audiencias, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

