VIDEO | Intento de hurto desató persecución, disparos, heridos y golpiza a un ladrón en Medellín

Un intento de atraco en Medellín terminó convirtiéndose en una escena que dejó múltiples heridos y capturas.

El hecho se registró en el barrio La Floresta, donde una pareja que viajaba en taxi fue interceptada por dos delincuentes que se desplazaban en motocicleta.

Armados y violentos, comenzaron a golpear las ventanas del vehículo con el fin de despojarlos de sus pertenencias, sin imaginar que la Policía transformaría el asalto en una persecución con intercambio de disparos.

Intento de hurto desató persecución en la Floresta, Medellín

De acuerdo con las autoridades, una patrulla de vigilancia de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá fue alertada por ciudadanos que observaron la escena.

Los uniformados se dirigieron de inmediato al lugar, lo que obligó a los delincuentes a intentar huir. En medio de la fuga, uno de los hombres disparó indiscriminadamente contra los agentes y contra varias personas que estaban en la zona.

Los policías reaccionaron utilizando sus armas de dotación oficial y se inició una persecución por el sector.

Durante la huida, el taxi en el que se movilizaban las víctimas embistió a uno de los sospechosos, lo que permitió que la comunidad lo interceptara.

Comunidad golpeó brutalmente a ladrón en Medellín

En medio de la indignación, varios ciudadanos golpearon al presunto asaltante hasta que fue asegurado por los uniformados.

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía en el Valle de Aburrá, entregó detalles de lo ocurrido:

En el barrio La Floresta de la ciudad de Medellín, una patrulla de vigilancia de nuestra Policía Nacional fue alertada por la ciudadanía sobre un presunto intento de hurto a una pareja de adultos mayores por parte de dos delincuentes quienes se movilizaban en una motocicleta. Los delincuentes al notar la presencia de los uniformados trataron de escapar haciendo disparos en contra de las personas. Los uniformados reaccionaron con arma de dotación oficial y, tras una persecución, los agresores fueron interceptados siendo agredidos por la comunidad. Se trataba de una persona de 43 años que presenta lesión por arma de fuego en la rodilla y otro de 32 años con laceraciones en sus antebrazos. Tenían un arma de fuego tipo revólver con cuatro cartuchos.

El procedimiento policial permitió la captura de los dos hombres, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Además, en la acción fue incautada la motocicleta en la que se desplazaban y un revólver con cuatro cartuchos, que habría sido utilizado durante el intento de atraco y el ataque contra uniformados y civiles.

Sin embargo, el episodio dejó también un saldo de víctimas, pues dos personas resultaron heridas en medio del intercambio de disparos, una con impacto en el abdomen y otra en una pierna.

Ambas fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial donde reciben atención médica.