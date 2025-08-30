CANAL RCN
Video captó angustioso momento en el que un perro por poco cae de un balcón en Sincelejo

Un pastor alemán, perdió el equilibrio en la baranda de un balcón y quedó suspendido en el aire.

Perro casi cae de un balcón
Foto: X/@PlataformaALTO

agosto 30 de 2025
05:31 p. m.
Un video grabado en Sincelejo, Sucre, registró un dramático momento en el que un perro pastor alemán, identificado como ‘Milán’, estuvo a punto de caer desde el balcón de un apartamento.

Video captó momento en el que un perro casi cae de un balcón en Sincelejo

En las imágenes se observa al perro en una esquina del balcón. Al intentar moverse, perdió estabilidad y quedó colgado con medio cuerpo hacia afuera, sosteniéndose únicamente con sus patas delanteras.

Durante varios segundos, el animal luchó por no caer, aferrándose desesperadamente a la baranda y apoyándose en una matera y un palo que estaban junto a él.

La tensión se mantuvo hasta que una mujer, que sería su dueña, se asomó por la ventana, notó el riesgo y salió corriendo a socorrerlo.

Mujer salvó a un perro de caerse de un balcón en Sincelejo

En cuestión de segundos logró sujetarlo con sus manos y lo puso a salvo justo antes de que soltara por completo el agarre. El perro movió la cola al verla.

La Plataforma por los Animales ALTO se pronunció frente al caso y envió una recomendación a los dueños de mascotas:

Por favor, es vital instalar mallas protectoras en balcones, ventanas y otros lugares que puedan generar riesgo para perros y gatos.

