CANAL RCN
Colombia

VIDEO | Rescatan a menor que pedía auxilio desde un apartamento: la niña aseguraba tener hambre

Los hechos se conocieron luego de que varios ciudadanos observaran a la niña desde la ventana de un segundo piso, donde pedía auxilio y manifestaba que tenía hambre.

Foto: Secretaria de Seguridad

Noticias RCN

enero 18 de 2026
10:28 a. m.
Una menor de seis años fue rescatada en las últimas horas por la Policía Nacional luego de ser encontrada sola dentro de un apartamento en el barrio Roma, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá.

Rescatan a menor abandonada en Kennedy

El caso fue atendido por las secciones de Protección y Servicios Especiales, tras una alerta recibida por la central de radio sobre un posible abandono infantil.

Según informó el mayor Iván Casteblanco, los hechos se conocieron luego de que ciudadanos observaran a la niña desde la ventana de un segundo piso, donde pedía auxilio y manifestaba que tenía hambre.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades se desplazaron de inmediato hasta el lugar para verificar el reporte.

Al llegar al inmueble, los uniformados constataron que la puerta del apartamento se encontraba asegurada y que no había ningún adulto responsable en el interior.

Debido a esto, fue necesaria la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos, que realizó el rescate de la menor a través de una ventana, garantizando su integridad física.

“En las últimas horas, la Policía Nacional, a través de las secciones de protección y servicios especiales, rescató a una menor de 6 años, quien se encontraba sola en un apartamento del barrio Roma en la localidad de Kennedy. El procedimiento se llevó a cabo luego de que la central de radio alertara sobre un posible caso de abandono de una niña, quien fue observada desde la ventana de un segundo piso pidiendo auxilio y manifestando que tenía hambre”, indicó el uniformado.

Una vez a salvo, la niña fue puesta a disposición de la autoridad administrativa competente, encargada de la verificación y el restablecimiento de sus derechos.

Policía rescató a menor que suplicaba por comida en Bogotá

De acuerdo con la Policía, la menor recibirá la protección y atención necesarias mientras se adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que fue encontrada.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie de manera oportuna cualquier situación que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes, recordando que la corresponsabilidad social es clave para garantizar su bienestar.

