VIDEO | Momento en el que delincuentes intimidan y roban a un comerciante en Bogotá

La inseguridad en establecimientos comerciales en Bogotá, sigue siendo un problema que recae sobre los comerciantes y habitantes de las localidades.

Según reportes oficiales, entre enero y lo corrido de 2025, la Policía ha capturado a 1.940 personas por diferentes delitos, de las cuales 406 fueron por hurto, 126 específicamente por robos a locales.

Ahora, nuevamente se registró otro hecho en las últimas horas, específicamente en la localidad de San Cristóbal.

Delincuentes intimidaron y robaron a un comerciante en Bogotá

Un violento intento de hurto quedó al descubierto en San Cristóbal gracias a las cámaras de seguridad de un establecimiento abierto al público.

Las imágenes muestran cómo dos hombres llegan en moto, descienden e ingresan al local.

En la grabación se escucha claramente la amenaza:

Abra la caja, abra la caja rápido, saque toda la plata.

Bajo presión y ante el riesgo de perder la vida, la víctima accede y abre la registradora. En ese momento, uno de los delincuentes empieza a sacar el dinero.

Capturaron a delincuentes que robaron local comercial en San Cristóbal

El caso fue reportado de inmediato a la central de radio de la Policía Nacional. Con las descripciones entregadas y el registro de las cámaras, se activó un plan candado que permitió localizar a los responsables cuando se desplazaban en una motocicleta con rumbo a huir de la zona.

RELACIONADO Esta fue la macabra estrategia que usaron desde la cárcel para enamorar y extorsionar a un hombre

En el operativo se incautó un arma de fuego, se inmovilizó la motocicleta en la que pretendían escapar y se recuperaron los elementos robados: 2 millones de pesos en efectivo, un anillo de oro y 10 pacas de cigarrillos.

Durante el proceso de judicialización, se verificó que los dos capturados registraban un amplio prontuario criminal con antecedentes por porte ilegal de armas, hurto agravado, homicidio y fuga de presos.