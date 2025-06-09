CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Momento en el que delincuentes intimidan y roban a un comerciante en Bogotá

Las cámaras de seguridad registraron todo el ataque.

Noticias RCN

septiembre 06 de 2025
10:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La inseguridad en establecimientos comerciales en Bogotá, sigue siendo un problema que recae sobre los comerciantes y habitantes de las localidades.

Transmisión en vivo terminó mal: emprendedora fue desfigurada por otra mujer en el centro de Bogotá
RELACIONADO

Transmisión en vivo terminó mal: emprendedora fue desfigurada por otra mujer en el centro de Bogotá

Según reportes oficiales, entre enero y lo corrido de 2025, la Policía ha capturado a 1.940 personas por diferentes delitos, de las cuales 406 fueron por hurto, 126 específicamente por robos a locales.

Ahora, nuevamente se registró otro hecho en las últimas horas, específicamente en la localidad de San Cristóbal.

Delincuentes intimidaron y robaron a un comerciante en Bogotá

Un violento intento de hurto quedó al descubierto en San Cristóbal gracias a las cámaras de seguridad de un establecimiento abierto al público.

Las imágenes muestran cómo dos hombres llegan en moto, descienden e ingresan al local.

En la grabación se escucha claramente la amenaza:

Abra la caja, abra la caja rápido, saque toda la plata.

Bajo presión y ante el riesgo de perder la vida, la víctima accede y abre la registradora. En ese momento, uno de los delincuentes empieza a sacar el dinero.

Capturaron a delincuentes que robaron local comercial en San Cristóbal

El caso fue reportado de inmediato a la central de radio de la Policía Nacional. Con las descripciones entregadas y el registro de las cámaras, se activó un plan candado que permitió localizar a los responsables cuando se desplazaban en una motocicleta con rumbo a huir de la zona.

Esta fue la macabra estrategia que usaron desde la cárcel para enamorar y extorsionar a un hombre
RELACIONADO

Esta fue la macabra estrategia que usaron desde la cárcel para enamorar y extorsionar a un hombre

En el operativo se incautó un arma de fuego, se inmovilizó la motocicleta en la que pretendían escapar y se recuperaron los elementos robados: 2 millones de pesos en efectivo, un anillo de oro y 10 pacas de cigarrillos.

Durante el proceso de judicialización, se verificó que los dos capturados registraban un amplio prontuario criminal con antecedentes por porte ilegal de armas, hurto agravado, homicidio y fuga de presos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cárceles en Colombia

Esta fue la macabra estrategia que usaron desde la cárcel para enamorar y extorsionar a un hombre

Universidad Nacional

"Se pasean con hachas, machetes y explosivos": el terror que viven los estudiantes al interior de la U. Nacional

Bogotá

¿Desea asistir a la jornada de adopción de perros y gatos en Theatrón? Esto es todo lo que debe saber

Otras Noticias

Karol G

Karol G brilló en tarima: así fue su primer show en la NFL

Karol G generó todo tipo de comentarios por su presentación en la NFL en la noche de este viernes.

Enfermedades

¿Por qué saltarse el desayuno puede ser perjudicial para la salud del corazón?

Según los especialistas, saltarse esta comida puede generar mayores riesgos de sufrir enfermedades cardíacas, entre otras dolencias.

Animales

Surfista murió devorado por un tiburón en reconocida playa: ¿cómo fue el ataque?

Carlos Alcaraz

Sinner y Alcaraz se vuelven a ver: hora y canal para ver la final del US Open

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 5 de septiembre: número ganador del último sorteo