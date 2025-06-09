VIDEO | Momento en el que delincuentes intimidan y roban a un comerciante en Bogotá
Las cámaras de seguridad registraron todo el ataque.
Noticias RCN
10:24 a. m.
La inseguridad en establecimientos comerciales en Bogotá, sigue siendo un problema que recae sobre los comerciantes y habitantes de las localidades.
Según reportes oficiales, entre enero y lo corrido de 2025, la Policía ha capturado a 1.940 personas por diferentes delitos, de las cuales 406 fueron por hurto, 126 específicamente por robos a locales.
Ahora, nuevamente se registró otro hecho en las últimas horas, específicamente en la localidad de San Cristóbal.
Delincuentes intimidaron y robaron a un comerciante en Bogotá
Un violento intento de hurto quedó al descubierto en San Cristóbal gracias a las cámaras de seguridad de un establecimiento abierto al público.
Las imágenes muestran cómo dos hombres llegan en moto, descienden e ingresan al local.
En la grabación se escucha claramente la amenaza:
Abra la caja, abra la caja rápido, saque toda la plata.
Bajo presión y ante el riesgo de perder la vida, la víctima accede y abre la registradora. En ese momento, uno de los delincuentes empieza a sacar el dinero.
Capturaron a delincuentes que robaron local comercial en San Cristóbal
El caso fue reportado de inmediato a la central de radio de la Policía Nacional. Con las descripciones entregadas y el registro de las cámaras, se activó un plan candado que permitió localizar a los responsables cuando se desplazaban en una motocicleta con rumbo a huir de la zona.
En el operativo se incautó un arma de fuego, se inmovilizó la motocicleta en la que pretendían escapar y se recuperaron los elementos robados: 2 millones de pesos en efectivo, un anillo de oro y 10 pacas de cigarrillos.
Durante el proceso de judicialización, se verificó que los dos capturados registraban un amplio prontuario criminal con antecedentes por porte ilegal de armas, hurto agravado, homicidio y fuga de presos.