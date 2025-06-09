CANAL RCN
Colombia

Esta fue la macabra estrategia que usaron desde la cárcel para enamorar y extorsionar a un hombre

Los mensajes y llamadas salieron desde el centro penitenciario El Pedregal.

Así podría ver quién le marca al celular y evitar fraudes o llamadas molestas
Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 06 de 2025
08:19 a. m.
La Fiscalía destapó el oscuro mecanismo con el que dos interno de la cárcel El Pedregal, en Medellín, lograron contactar, engañar y extorsionar a un ciudadano de Marinilla, Antioquia.

Estos delincuentes tras las rejas, contaban con acceso a celulares, redes sociales y sistemas bancarios.

La estrategia que usaron desde la cárcel para enamorar y extorsionar a un hombre

Los hechos comenzaron en enero de 2023, cuando la víctima, un habitante del municipio de Marinilla, fue abordada por un supuesto perfil femenino a través de redes sociales.

El contacto, que en apariencia era una conversación inofensiva, derivó en la entrega de información personal y de su número de teléfono.

Ese fue el punto de partida de la extorsión. Días después, el hombre recibió llamadas cargadas de amenazas.

En las comunicaciones le aseguraban que había cometido un error al relacionarse con “la mujer del patrón” y que, de no entregar dinero, su vida corría peligro. Las exigencias eran claras: debía entregar entre uno y dos millones de pesos para no ser asesinado.

La presión fue tan grande que la víctima terminó consignando $1.900.000.

¿Quiénes fueron los internos responsables de la extorsión?

Los registros bancarios demostraron que el dinero fue transferido a cuentas abiertas a nombre de Julián Alberto Díaz Villada, alias Pitbull, y Neider Camilo Aguirre Cano, quienes purgaban penas por secuestro extorsivo y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares, respectivamente.

La investigación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) estableció además que las llamadas extorsivas se hicieron directamente desde un teléfono dentro de la cárcel El Pedregal.

De hecho, según el expediente, alias Pitbull habría dirigido las intimidaciones desde su propia celda, coordinando el cobro del dinero y validando que las consignaciones llegaran a las cuentas habilitadas.

Finalmente, un juez de control de garantías, acogiendo la solicitud de la Fiscalía, impuso medida de aseguramiento intramural contra los procesados, quienes fueron notificados en el mismo centro penitenciario con apoyo del CTI y el Ejército Nacional.

