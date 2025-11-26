CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Asalto a mano armada dentro de un banco en Cali terminó con tiroteo y dos capturados

Los sospechosos, que serían de nacionalidad venezolana, abrieron fuego contra los uniformados antes de ser reducidos.

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
11:13 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Cali, un operativo policial dejó al descubierto un violento asalto cometido dentro de un banco en el sector de Villacolombia, al oriente de la ciudad.

Madre asesinó y ocultó 4 años a sus hijos en maletas en una bodega: una subasta reveló el aterrador crimen
RELACIONADO

Madre asesinó y ocultó 4 años a sus hijos en maletas en una bodega: una subasta reveló el aterrador crimen

Dos hombres ingresaron a la entidad financiera, sustrajeron dinero de las cajas y escaparon con 12 millones de pesos. Sin embargo, la acción no logró concretarse.

¿Cómo fue el robo a un banco en Cali?

El hecho ocurrió cuando los dos señalados entraron al banco ubicado en el barrio Villa Colombia y sacaron 12 millones de pesos de las cajas de atención.

Tras apropiarse del dinero, intentaron abandonar el lugar, pero en el exterior se toparon con los agentes que patrullaban la zona.

Al notar la presencia de la Policía, los hombres desenfundaron armas de fuego y abrieron fuego contra los patrulleros en un intento por escapar. Pese al ataque, los uniformados repelieron la agresión y lograron reducirlos. Dos armas quedaron incautadas en el sitio.

¿Qué se sabe de los delincuentes que intentaron robar un banco en Cali?

De acuerdo con la información policial, los capturados habrían llegado desde Bogotá presuntamente contratados para ejecutar este robo. Además, según las autoridades, se trataría de ciudadanos venezolanos.

VIDEO | Momento exacto del brutal choque entre un bus y una tractomula en la vía Bogotá - Tunja
RELACIONADO

VIDEO | Momento exacto del brutal choque entre un bus y una tractomula en la vía Bogotá - Tunja

Ambos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto calificado y agravado, así como por el ataque armado contra los agentes.

El coronel Henry Bello, comandante de la Policía de Cali, dio más detalles:

Una oportuna reacción, las patrullas que teníamos en la calle, se registra la captura de dos delincuentes, la incautación de dos armas de fuego momentos antes habían cometido la conducta delictiva de hurto calificado y agravado.

Por ahora, las autoridades continúan verificando si los capturados harían parte de una estructura dedicada a ejecutar hurtos por encargo en distintas ciudades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

Identifican a dos mujeres que realizaban procedimientos estéticos ilegales en Medellín

Senado de la República

Alerta en el Senado por proyecto que permitiría al presidente reintegrar oficiales retirados de la Policía

Chocó

Jóvenes en Chocó tuvieron una gran oportunidad con la educación tecnológica: ¿De qué se trató?

Otras Noticias

Dayro Moreno

Dayro Moreno hizo cuentas y la cifra sorprende: ¿cuánto ha gastado en trago en su vida?

Dayro Moreno se hizo viral luego de hacer cuentas de cuánto dinero ha gastado en trago durante su vida.

Artistas

Reconocida cantante fue asesinada: recibió múltiples impactos de bala

La cantante fue llevada de emergencia a un hospital, pero falleció al poco tiempo por la gravedad de las heridas.

Nequi

Nequi presenta fuerte caída este miércoles 26 de noviembre: millones de usuarios afectados

Enfermedades

Piden retirar producto para bebés que se comercializa en Colombia: alertan por grave enfermedad

Masterchef Celebrity Colombia

Valentina Taguado reaccionó tras perder la final de MasterChef Celebrity: "¿Para qué destilar tanto odio?"