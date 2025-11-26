VIDEO | Asalto a mano armada dentro de un banco en Cali terminó con tiroteo y dos capturados

En Cali, un operativo policial dejó al descubierto un violento asalto cometido dentro de un banco en el sector de Villacolombia, al oriente de la ciudad.

Dos hombres ingresaron a la entidad financiera, sustrajeron dinero de las cajas y escaparon con 12 millones de pesos. Sin embargo, la acción no logró concretarse.

¿Cómo fue el robo a un banco en Cali?

El hecho ocurrió cuando los dos señalados entraron al banco ubicado en el barrio Villa Colombia y sacaron 12 millones de pesos de las cajas de atención.

Tras apropiarse del dinero, intentaron abandonar el lugar, pero en el exterior se toparon con los agentes que patrullaban la zona.

Al notar la presencia de la Policía, los hombres desenfundaron armas de fuego y abrieron fuego contra los patrulleros en un intento por escapar. Pese al ataque, los uniformados repelieron la agresión y lograron reducirlos. Dos armas quedaron incautadas en el sitio.

¿Qué se sabe de los delincuentes que intentaron robar un banco en Cali?

De acuerdo con la información policial, los capturados habrían llegado desde Bogotá presuntamente contratados para ejecutar este robo. Además, según las autoridades, se trataría de ciudadanos venezolanos.

Ambos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto calificado y agravado, así como por el ataque armado contra los agentes.

El coronel Henry Bello, comandante de la Policía de Cali, dio más detalles:

Una oportuna reacción, las patrullas que teníamos en la calle, se registra la captura de dos delincuentes, la incautación de dos armas de fuego momentos antes habían cometido la conducta delictiva de hurto calificado y agravado.

Por ahora, las autoridades continúan verificando si los capturados harían parte de una estructura dedicada a ejecutar hurtos por encargo en distintas ciudades.