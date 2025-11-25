CANAL RCN
VIDEO | Momento exacto del brutal choque entre un bus y una tractomula en la vía Bogotá - Tunja

La grabación revela el instante exacto en que la tractomula invade el carril del bus, provocando el choque.

noviembre 25 de 2025
10:20 a. m.
Un accidente de tránsito de gran magnitud se registró durante la mañana del lunes 24 de noviembre en la vía que conecta Bogotá con Tunja.

El siniestro ocurrió en el sector de Tierranegra, zona rural del municipio de Ventaquemada, donde un bus de Flota Los Libertadores y una tractomula protagonizaron un choque que quedó registrado en video.

Video del accidente entre un bus y una tractomula en la vía Bogotá - Tunja

El video captado por una cámara de seguridad muestra con claridad cómo se desarrollaron los hechos segundos antes del impacto.

La flota avanza por su carril de manera estable, manteniendo la línea sin variaciones, cuando la tractomula que se desplaza por el carril derecho se desvía bruscamente hacia la izquierda. La maniobra, aparentemente descontrolada, lleva al vehículo pesado a irrumpir de lleno en el carril por donde transitaba el bus.

La invasión fue tan fuerte que el conductor del bus no tuvo margen para reaccionar. El choque se produjo sin tiempo para frenar ni esquivar.

¿Qué se sabe de los pasajeros del bus accidentado en la vía Bogotá - Tunja?

Tras el accidente, unidades de la Policía Nacional acudieron al kilómetro 105 + 200 del sector de Tierranegra para atender la emergencia.

Allí verificaron que los vehículos involucrados correspondían a un bus de servicio público intermunicipal y una tractomula que, según las primeras impresiones, habría perdido el control antes de cruzarse de carril.

De acuerdo con el balance preliminar entregado por las autoridades, 26 personas fueron valoradas en el sitio por personal médico que llegó a la zona.

Además, dos pasajeros fueron remitidos a centros asistenciales, pero ninguno presenta lesiones graves, según los reportes iniciales.

