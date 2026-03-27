VIDEO | A punta de pistola bajaron a una familia en un McDonald’s y se llevaron su camioneta en Bogotá

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado en video y comenzó a circular con fuerza en redes sociales.

Se trata del hurto de una camioneta a una familia en el parqueadero de un restaurante McDonald’s, ubicado en la calle 127 con Autopista Norte, en Bogotá.

Video dejó al descubierto cómo hombres armados le robaron la camioneta a una familia en McDonald's

En los videos se observa una camioneta blanca estacionada en el parqueadero del establecimiento. Frente a ella se ubica un vehículo rojo, de placas IIV186, del que descienden varios hombres vestidos de oscuro y con lo que serían tapabocas o máscaras para ocultar su identidad.

De acuerdo con las imágenes, los delincuentes, alrededor de cuatro, se acercan rápidamente a la camioneta y, bajo intimidación con armas de fuego, obligan a los ocupantes a descender.

Las víctimas eran cuatro personas: un hombre, un joven y dos mujeres, quienes fueron sacados del vehículo y obligados a permanecer en el suelo mientras los asaltantes tomaban el control de la camioneta.

Otro video, grabado desde un ángulo distinto, muestra cómo la familia permanece en el piso cubriéndose la cabeza, mientras los delincuentes ejecutan el robo y posteriormente huyen del lugar.

¿Qué se sabe de los ladrones que robaron una camioneta en un McDonald's en Bogotá?

Tras la viralización del caso, la Secretaría de Seguridad de Bogotá confirmó que, una vez recibida la alerta, la Policía inició un operativo para ubicar tanto el vehículo hurtado como a los responsables.

Las autoridades indicaron que el carro rojo utilizado en el crimen tenía placas falsas, según la verificación en el RUNT, lo que complica la identificación inicial de los implicados.

Asimismo, se informó que unidades de la SIJIN y la SIPOL adelantan la recolección de pruebas y trabajan junto a las víctimas en el proceso de investigación.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que tanto la Policía como la Secretaría de Seguridad están al frente del caso y avanzan en la identificación de los delincuentes.

Las autoridades no descartan que los responsables estén vinculados a otros robos similares en el sector, por lo que continúan las labores de seguimiento mediante cámaras de seguridad.