CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | A punta de pistola bajaron a una familia en un McDonald’s y se llevaron su camioneta en Bogotá

Usaron un carro con placas falsas y huyeron tras despojarlos del vehículo.

Valentina Bernal

marzo 27 de 2026
01:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado en video y comenzó a circular con fuerza en redes sociales.

VIDEO | Policías en Transmilenio fueron víctimas de brutales golpizas en medio de controles rutinarios
RELACIONADO

VIDEO | Policías en Transmilenio fueron víctimas de brutales golpizas en medio de controles rutinarios

Se trata del hurto de una camioneta a una familia en el parqueadero de un restaurante McDonald’s, ubicado en la calle 127 con Autopista Norte, en Bogotá.

Video dejó al descubierto cómo hombres armados le robaron la camioneta a una familia en McDonald's

En los videos se observa una camioneta blanca estacionada en el parqueadero del establecimiento. Frente a ella se ubica un vehículo rojo, de placas IIV186, del que descienden varios hombres vestidos de oscuro y con lo que serían tapabocas o máscaras para ocultar su identidad.

De acuerdo con las imágenes, los delincuentes, alrededor de cuatro, se acercan rápidamente a la camioneta y, bajo intimidación con armas de fuego, obligan a los ocupantes a descender.

Las víctimas eran cuatro personas: un hombre, un joven y dos mujeres, quienes fueron sacados del vehículo y obligados a permanecer en el suelo mientras los asaltantes tomaban el control de la camioneta.

Otro video, grabado desde un ángulo distinto, muestra cómo la familia permanece en el piso cubriéndose la cabeza, mientras los delincuentes ejecutan el robo y posteriormente huyen del lugar.

¿Qué se sabe de los ladrones que robaron una camioneta en un McDonald's en Bogotá?

Tras la viralización del caso, la Secretaría de Seguridad de Bogotá confirmó que, una vez recibida la alerta, la Policía inició un operativo para ubicar tanto el vehículo hurtado como a los responsables.

Las autoridades indicaron que el carro rojo utilizado en el crimen tenía placas falsas, según la verificación en el RUNT, lo que complica la identificación inicial de los implicados.

VIDEO | Ladrones encañonaron a comensales y desataron pánico en restaurante de El Poblado
RELACIONADO

VIDEO | Ladrones encañonaron a comensales y desataron pánico en restaurante de El Poblado

Asimismo, se informó que unidades de la SIJIN y la SIPOL adelantan la recolección de pruebas y trabajan junto a las víctimas en el proceso de investigación.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que tanto la Policía como la Secretaría de Seguridad están al frente del caso y avanzan en la identificación de los delincuentes.

Las autoridades no descartan que los responsables estén vinculados a otros robos similares en el sector, por lo que continúan las labores de seguimiento mediante cámaras de seguridad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Terminó la espera tras varios años: así fue la inauguración del nuevo Palacio de Justicia en Zipaquirá

Ecopetrol

Tensión en asamblea de Ecopetrol: abucheos a Ricardo Roa y presión de minoritarios por su salida

Disidencias de las Farc

Hay un concepto de seguridad favorable: secretaria de Gobierno de Vaupés tras operación en la que habría muerto la pareja de "Iván Mordisco"

Otras Noticias

Liga BetPlay

Empiezan a definirse los clasificados: así se jugará la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Prográmese con lo que será la fecha 14 del fútbol colombiano con inicio este viernes y término el próximo lunes.

Redes sociales

Westcol rompió internet: más de un millón de vistas con Gustavo Petro desde Casa de Nariño

Westcol logró más de un millón de visualizaciones en una transmisión histórica con Gustavo Petro desde Casa de Nariño. Así fue el encuentro que revolucionó la forma de hablar de política en Colombia.

Secretaria de Movilidad

Multa de hasta $875.000 en Semana Santa 2026: el elemento que no puede faltar en su carro

Asia

Nuevo primer ministro de Nepal saltó a la fama como rapero: compuso una canción a la unidad antes de posesionarse

Enfermedades

Cáncer de cuello uterino: ¿cómo reducir el riesgo de tener esta enfermedad?