VIDEO | Sicario acribilló a un comerciante y asesinó a su paso a un joven padre en medio de un ataque en Barranquilla

El atentado ocurrió en un tradicional puesto de comidas en el barrio La Manga.

diciembre 07 de 2025
02:23 p. m.
En Barranquilla, se registró un ataque armado en un reconocido local de comidas del barrio La Manga.

Este dejó dos víctimas mortales y quedó registrado en cámaras de seguridad.

Sicario acribilló a un comerciante en Barranquilla

En Barranquilla, un doble homicidio ocurrió luego de que un presunto sicario ingresara a un tradicional puesto de comida rápida en el barrio La Manga y abriera fuego.

La primera víctima fue el propietario del establecimiento, quien, según su familia, había sido amenazado previamente por grupos dedicados a la extorsión.

Imágenes captadas por cámaras del negocio muestran al agresor acercándose directamente al mostrador antes de disparar contra el comerciante, quien murió de inmediato en el lugar.

Hombre asesinó a un padre que protegía a su familia de los disparos en Barranquilla

El ataque no terminó allí. Tras asesinarlo, el mismo hombre accionó su arma contra otro cliente: un joven de 22 años que estaba con su esposa y su bebé, intentando protegerlas en medio del caos.

El segundo herido fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de la ciudad, donde falleció horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones.

Detrás del asesinato al comerciante habían amenazas por extorsiones

Los familiares del comerciante asesinado señalaron que la víctima había manifestado temor por presuntas amenazas de bandas dedicadas al cobro de extorsiones. Su hijo, visiblemente afectado, describió la personalidad de su padre y exigió acciones contra los responsables.

Mi papá era una persona humilde, una persona que le gustaba recochar, le gustaba que las personas le cogieran amor. Una persona humilde que no se metía con nadie. Mira cuántas personas no han muerto y ellos siguen así sin hacer nada. Entonces yo pido que se centre más en los delincuentes porque mira cómo está el país, mira cómo está la ciudad. Los delincuentes tienen la ciudad en sus manos.

De momento, las autoridades analizan las grabaciones, adelantan la investigación y buscan establecer quién está detrás del atentado que terminó arrebatando dos vidas en cuestión de segundos.

