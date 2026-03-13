“Como estaba estresada, le dije que manejara”: las mentiras en el caso del falso accidente en Bosque Popular

Noticias RCN conoció el expediente de más de 500 páginas en contra de Hugo Fernando Silva, imputado por el feminicidio de su pareja y el homicidio de su pequeño hijo de 10 meses, ocurridos el pasado 12 de diciembre en Bogotá.

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Los detalles del folio son escalofriantes. Allí, se relaciona el acta de inspección del vehículo, en el que se encontraron pruebas determinantes sobre el arma que habría escondido el victimario en la guantera tras atacar a la mujer.

Las incoherencias del presunto asesino

En su declaración, Silva aseguró a la Fiscalía que el día de los hechos vio a Karen Cecilia “estresada y achicopalda”, por lo que supuestamente habría decidido cederle el timón del carro para que manejara y se relajara. Nunca habló sobre si ella sabía o no manejar.

Dentro de la conversación, yo por cambiar el tema y cambiarle el estado en que se encontraba, le dije que manejara, ya que en varias ocasiones ella lo había hecho. Salí y le dije que lo anduviera que yo le iba a enseñar a parquear dentro del conjunto.

Sin embargo, después en la entrevista aparece la primera contradicción cuando se le pregunta si sabía Karen tenía licencia de conducción.

Ante eso, Silva responde: “No sé si tiene licencia, no puedo afirmarlo”.

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Para la Fiscalía, esto representa la primera de una larga cadena de mentiras que habría creado el hombre para encubrir el doble crimen.

La prueba reina de la Fiscalía: el arma homicida

Otro de los aspectos que llama la atención es que después habla sobre un vidrio que supuestamente le habría caído en el cuello a la víctima, además, dice que pidió auxilio.

Le quité el pelo de la cara, le puse los dedos en el cuello y le vi y sentí un vidrio en el cuello en el lado izquierdo. Intenté coger eso y no me dio la fuerza, pensé que si se lo sacaba se iba a desangran.

Medicina Legal concluyó algo muy destino sobre la muerte de la mujer. Según el reporte, la víctima presentaba una herida por arma cortopunzante, con un trauma profundo en la zona izquierda del cuello.

A este folio de pruebas se suma la inspección de las autoridades en el vehículo. De acuerdo con la Fiscalía, lo dicho por Medicina Legal encaja perfectamente con el cuchillo hallado en la guantera y los rastros de sangre al interior del carro.

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El fiscal Javier Rey presume que Silva asesinó a la mujer porque quería quedarse con el bebé.

Un juez envió a la cárcel a Hugo Fernando Silva.