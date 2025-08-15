VIDEO | Tendero sobrevivió milagrosamente a un ataque de bala por parte de un sicario en Barranquilla

En Barranquilla, un tendero fue víctima de un atentado a bala dentro de su propio negocio en el barrio Chiquinquirá.

El ataque estaría relacionado con la ola de extorsiones que en los últimos meses ha obligado al cierre de decenas de negocios.

Tendero sobrevivió milagrosamente a un ataque de bala en Barranquilla

El comerciante, de 58 años, fue sorprendido cuando atendía su tienda.

Según las imágenes de una cámara de seguridad, un hombre ingresó al local minutos después de haber distribuido panfletos en otros establecimientos del mismo barrio.

Simulando ser un cliente, pidió una bebida y, en el momento en que el tendero se la entregaba, sacó un arma de fuego y disparó en su contra.

¿Cómo está el tendero que recibió el disparo?

El ataque ocurrió de manera rápida y fría: el sicario, tras disparar, huyó del lugar sin dejar rastro.

La víctima quedó gravemente herida, pero gracias a la reacción de vecinos y clientes fue trasladada de inmediato al Hospital General de Barranquilla, donde permanece bajo observación médica. El parte médico confirmó que se encuentra fuera de peligro.

Líderes de la zona denunciaron que la situación de extorsiones se ha convertido en un verdadero flagelo: al menos 30 tiendas del barrio Chiquinquirá han cerrado sus puertas en el último año por amenazas, atentados o la imposibilidad de seguir pagando las exigencias de dinero impuestas por bandas delincuenciales.