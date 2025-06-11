CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Así fue el accidente en el que el Tren de la Sabana chocó violentamente contra una camioneta

El impacto se registró en el cruce entre la Autopista Norte y la carrera Séptima.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
04:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un grave accidente se presentó en el municipio de Chía, Cundinamarca, cuando el Tren de la Sabana impactó de manera abrupta a una camioneta particular.

VIDEO | Fuerte pelea en estación de Transmilenio: usuario golpeó a 3 guardias para evadir el pasaje
RELACIONADO

VIDEO | Fuerte pelea en estación de Transmilenio: usuario golpeó a 3 guardias para evadir el pasaje

El hecho fue grabado, y el video muestra el instante exacto en el que el vehículo queda frente al tren sin posibilidad de moverse.

Tren de la Sabana chocó contra una camioneta en Chía

El incidente ocurrió en la conexión entre la Autopista Norte y la carrera Séptima.

Según se puede observar en la grabación, la camioneta se desplazaba con normalidad por la vía y, al aproximarse a los rieles, el tren se asomaba por el costado.

En cuestión de segundos, el conductor del vehículo queda detenido justo sobre el cruce férreo, sin alcanzar a reaccionar ni avanzar.

De inmediato, el tren, que ya venía en movimiento, embiste de frente a la camioneta. El impacto fue tan fuerte que el vehículo es arrastrado varios metros, mientras el tren se detiene lentamente tras el choque.

En el video también se observa cómo varios transeúntes que estaban en los alrededores corren para auxiliar al conductor y verificar su estado.

¿Qué se sabe del conductor de la camioneta que chocó contra el Tren de la Sabana?

Pese a la violencia del golpe, la información preliminar indica que el hombre que manejaba la camioneta no presentó heridas de gravedad.

Homicidas alardeaban con un arma tras asesinar a un hombre, pero los captaron en cámaras: así fue la persecución
RELACIONADO

Homicidas alardeaban con un arma tras asesinar a un hombre, pero los captaron en cámaras: así fue la persecución

 

Al sitio acudió el Cuerpo de Bomberos de Chía junto a unidades de la Policía Nacional, quienes atendieron la emergencia y se encargaron de asegurar la zona.

Una vez controlada la situación, las autoridades iniciaron las labores de retiro del vehículo con el fin de despejar los rieles y permitir que el Tren de la Sabana pudiera continuar su recorrido habitual.

Hasta el momento, las causas que llevaron al conductor a quedar detenido en medio de los rieles están siendo verificadas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Disidencias de las Farc y ELN entraron en conflicto tras romper alianza después de dos años en Vichada

Palacio de Justicia

La mentira que selló el destino del Palacio de Justicia: el testimonio de Yesid Reyes

Luis Gilberto Murillo

Luis Gilberto Murillo en Tribuna RCN: “Colombia no puede devolverse a los ciclos de violencia inaceptables”

Otras Noticias

Educación

Estudiantes de colegios no se podrán graduar sin ver esta materia de carácter obligatorio

Esta nueva asignatura está orientada a la protección y el bienestar animal.

Viral

¿Noviazgo a la vista?: Karina García hace contundente revelación sobre su vida sentimental

La modelo antioqueña rompió el silencio sobre la polémica decisión que ha invadido las redes sociales.

Enfermedades

Estudio revela aumento de casos de infarto en jóvenes, ¿por qué?

Venezuela

María Corina Machado habló de lo que pasará en Venezuela: Maduro empezó esta guerra y Trump la acabará

Independiente Santa Fe

Santa Fe sella acuerdo verbal con importante jugador pretendido por Junior y Millonarios