VIDEO | Así fue el accidente en el que el Tren de la Sabana chocó violentamente contra una camioneta

Un grave accidente se presentó en el municipio de Chía, Cundinamarca, cuando el Tren de la Sabana impactó de manera abrupta a una camioneta particular.

El hecho fue grabado, y el video muestra el instante exacto en el que el vehículo queda frente al tren sin posibilidad de moverse.

Tren de la Sabana chocó contra una camioneta en Chía

El incidente ocurrió en la conexión entre la Autopista Norte y la carrera Séptima.

Según se puede observar en la grabación, la camioneta se desplazaba con normalidad por la vía y, al aproximarse a los rieles, el tren se asomaba por el costado.

En cuestión de segundos, el conductor del vehículo queda detenido justo sobre el cruce férreo, sin alcanzar a reaccionar ni avanzar.

De inmediato, el tren, que ya venía en movimiento, embiste de frente a la camioneta. El impacto fue tan fuerte que el vehículo es arrastrado varios metros, mientras el tren se detiene lentamente tras el choque.

En el video también se observa cómo varios transeúntes que estaban en los alrededores corren para auxiliar al conductor y verificar su estado.

¿Qué se sabe del conductor de la camioneta que chocó contra el Tren de la Sabana?

Pese a la violencia del golpe, la información preliminar indica que el hombre que manejaba la camioneta no presentó heridas de gravedad.

Al sitio acudió el Cuerpo de Bomberos de Chía junto a unidades de la Policía Nacional, quienes atendieron la emergencia y se encargaron de asegurar la zona.

Una vez controlada la situación, las autoridades iniciaron las labores de retiro del vehículo con el fin de despejar los rieles y permitir que el Tren de la Sabana pudiera continuar su recorrido habitual.

Hasta el momento, las causas que llevaron al conductor a quedar detenido en medio de los rieles están siendo verificadas.