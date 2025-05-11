VIDEO | Fuerte pelea en estación de Transmilenio: usuario golpeó a 3 guardias para evadir el pasaje

Una violenta pelea se registró en la mañana de este miércoles en la estación San Mateo de Transmilenio, en Soacha, Cundinamarca.

El incidente se produjo cuando un hombre intentó evadir el pago del pasaje y fue interceptado por el personal de seguridad que custodia el ingreso al sistema.

Fuerte pelea entre usuario y guardia de seguridad en estación de Transmilenio

De acuerdo con las versiones iniciales, el individuo no solo intentó ingresar sin pagar, sino que también habría sostenido una discusión con una usuaria que se encontraba en el lugar.

Ante la tensión del momento, los guardias de seguridad intervinieron para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. Sin embargo, el intento por calmar la situación terminó desencadenando una fuerte riña dentro de la estación.

La situación dejó a tres trabajadores de seguridad con golpes en el rostro, por lo que Transmilenio se pronunció confirmando que el caso está siendo analizado y que se inició una investigación para determinar el procedimiento de los guardias, ya que en las grabaciones también se evidencia que estos respondieron con golpes para intentar controlar al agresor.

Pelea en estación de Transmilenio quedó en video

En las imágenes grabadas por testigos se observa que el hombre, de contextura media, piel morena, vestido con un saco beige y jean, agrede a tres trabajadores del sistema.

En el video se aprecia cómo lanza varios golpes con las manos y rodillas, alcanzando a impactar directamente en el rostro a uno de los guardias.

Los demás intentan sujetarlo para inmovilizarlo, pero el forcejeo se vuelve cada vez más violento.

Durante la confrontación, los gritos de los pasajeros se hacen evidentes. Algunos piden la presencia de la Policía mientras otros se alejan por temor a verse involucrados en la pelea. “¡Policía, Policía!”, se escucha en repetidas ocasiones, justo antes de que, según se observa, las autoridades lleguen a intervenir.

Finalmente, la empresa reiteró su rechazo a cualquier tipo de violencia dentro del sistema y señaló que el respeto entre usuarios y personal operativo es fundamental para garantizar la seguridad y el funcionamiento del servicio.