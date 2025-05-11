CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Fuerte pelea en estación de Transmilenio: usuario golpeó a 3 guardias para evadir el pasaje

El hecho, que quedó en video, ocurrió en la estación San Mateo, en Soacha.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
03:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una violenta pelea se registró en la mañana de este miércoles en la estación San Mateo de Transmilenio, en Soacha, Cundinamarca.

Jaime Esteban Moreno llegó completamente inconsciente al hospital: esto reveló el reporte médico
RELACIONADO

Jaime Esteban Moreno llegó completamente inconsciente al hospital: esto reveló el reporte médico

El incidente se produjo cuando un hombre intentó evadir el pago del pasaje y fue interceptado por el personal de seguridad que custodia el ingreso al sistema.

Fuerte pelea entre usuario y guardia de seguridad en estación de Transmilenio

De acuerdo con las versiones iniciales, el individuo no solo intentó ingresar sin pagar, sino que también habría sostenido una discusión con una usuaria que se encontraba en el lugar.

Ante la tensión del momento, los guardias de seguridad intervinieron para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. Sin embargo, el intento por calmar la situación terminó desencadenando una fuerte riña dentro de la estación.

La situación dejó a tres trabajadores de seguridad con golpes en el rostro, por lo que Transmilenio se pronunció confirmando que el caso está siendo analizado y que se inició una investigación para determinar el procedimiento de los guardias, ya que en las grabaciones también se evidencia que estos respondieron con golpes para intentar controlar al agresor.

Pelea en estación de Transmilenio quedó en video

En las imágenes grabadas por testigos se observa que el hombre, de contextura media, piel morena, vestido con un saco beige y jean, agrede a tres trabajadores del sistema.

VIDEO | Hombre encerró y amenazó a su expareja y a su hija de 6 años con un cuchillo en Soacha
RELACIONADO

VIDEO | Hombre encerró y amenazó a su expareja y a su hija de 6 años con un cuchillo en Soacha

En el video se aprecia cómo lanza varios golpes con las manos y rodillas, alcanzando a impactar directamente en el rostro a uno de los guardias.

Los demás intentan sujetarlo para inmovilizarlo, pero el forcejeo se vuelve cada vez más violento.

Durante la confrontación, los gritos de los pasajeros se hacen evidentes. Algunos piden la presencia de la Policía mientras otros se alejan por temor a verse involucrados en la pelea. “¡Policía, Policía!”, se escucha en repetidas ocasiones, justo antes de que, según se observa, las autoridades lleguen a intervenir.

Finalmente, la empresa reiteró su rechazo a cualquier tipo de violencia dentro del sistema y señaló que el respeto entre usuarios y personal operativo es fundamental para garantizar la seguridad y el funcionamiento del servicio.

Fue entregado por la familia: sorprenden a hombre abusando de su hijastro de 6 años en Cesar
RELACIONADO

Fue entregado por la familia: sorprenden a hombre abusando de su hijastro de 6 años en Cesar

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Vichada

Así operaba red de trata de mujeres en Vichada: hubo menores obligadas a explotación sexual

Bogotá

“Dijo que la había embarrado”: presunto asesino de Jaime Esteban, un vendedor del centro, contó lo que hizo

Bogotá

“Botaba sangre por la nariz y la boca”: estremecedora confesión del amigo de Jaime Esteban Moreno

Otras Noticias

Fútbol internacional

Tragedia en el fútbol: murió un director técnico en pleno partido

El director técnico fue trasladado a un centro médico de urgencia, pero no pudo recuperar sus signos vitales. Esto fue lo que ocurrió.

Trabajo

Trabajadores recibirán más dinero en la prima de diciembre: esto dice la reforma laboral

Conozca cómo quedará el pago para colombianos con las modificaciones.

Alimentos

Colon saludable: los alimentos que recomiendan los médicos para cuidar el sistema digestivo

WhatsApp

Así se puede instalar WhatsApp en el Apple Watch: paso a paso para activarlo

Francia

Tragedia en Francia: sujeto arrolló a varias personas y dejó al menos cinco heridos