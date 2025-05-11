Homicidas alardeaban con un arma tras asesinar a un hombre, pero los captaron en cámaras: así fue la persecución

Una intensa persecución se registró en las últimas horas en la parte alta de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, luego de que un grupo de hombres fuera señalado de cometer un homicidio con arma de fuego en plena vía pública.

Por la reacción de las autoridades y al seguimiento de las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones, C4, la Policía logró capturarlos en cuestión de minutos.

Homicidas asesinaron en plena vía a un hombre en Ciudad Bolívar

Todo comenzó con una llamada a la Línea de Emergencias 123, en la que un ciudadano reportó un homicidio ocurrido en el barrio Capri.

La víctima había sido atacada con arma de fuego y los agresores huyeron del lugar por las empinadas calles del sector. Ante la alerta, las unidades de la Policía Metropolitana desplegaron un operativo de búsqueda por toda la zona.

Con base en las características físicas y de vestimenta descritas por el testigo, los uniformados empezaron a cerrar las posibles rutas de escape.

Sin embargo, la ubicación de los señalados se dificultaba debido a la compleja geografía del área, caracterizada por calles estrechas y construcciones irregulares. Fue entonces cuando el apoyo tecnológico del C4 se volvió determinante.

Cámaras C4 ayudaron a capturar a homicidas en Ciudad Bolívar

Desde la central de monitoreo, un operador de cámaras identificó en la distancia a tres sujetos que coincidían plenamente con las descripciones entregadas.

Las imágenes, captadas desde uno de los puntos más altos del sistema de videovigilancia, mostraban a los sospechosos en el sector conocido como “La Piedra del Amor”.

Allí, los hombres parecían estar alardeando, al parecer, con el arma de fuego utilizada en el ataque minutos antes.

De inmediato, el hallazgo fue comunicado a las patrullas en terreno, que organizaron un cerco policial para bloquear todas las salidas posibles.

Luego, con el sitio plenamente identificado, decenas de uniformados subieron por la pendiente rodeada de viviendas informales hasta llegar al escondite de los implicados. Y, tras minutos de búsqueda entre los callejones, la Policía logró capturar a los tres hombres e incautar el arma de fuego con la que, presuntamente, habían cometido el homicidio.