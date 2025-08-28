CANAL RCN
Colombia Video

¿Quién es la persona que está cerca de Valeria Afanador en el video de su desaparición?

En un video conocido en exclusiva por Noticias RCN se ve cómo la niña sale del colegio. A pocos metros de ella hay una persona que estaría siendo investigada.

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
01:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció en exclusiva el circuito de videos del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en poder de la Policía y las autoridades, que muestra el momento exacto en el que desaparece Valeria Afanador, la niña con síndrome de Down que completa 16 días sin saberse de su paradero.

Los investigadores de la Sijín de la Policía analizan minuto a minuto el video que permite ver el perímetro en el que se encontraba la menor al momento de desaparecer del colegio, ubicado en Cajicá, Cundinamarca.

Las imágenes permiten ver que la niña estaba en una arenera, en uno de los patios, al parecer, en medio de un recreo. A escasos metros de ella, dentro del colegio, se puede ver a una persona que estaría siendo investigada por las autoridades.

Este es el dibujo de Valeria Afanador que se convertiría en una pista clave de su extraña desaparición
RELACIONADO

Este es el dibujo de Valeria Afanador que se convertiría en una pista clave de su extraña desaparición

¿Quién es la persona que aparece en el video donde Valeria Afanador sale del colegio?

Las imágenes revelan que muy cerca de Valeria Afanador hay una persona que está siendo objeto también de análisis por parte de los investigadores.

Se trata de la única persona que pudo haber visto cada una de las acciones de la niña, quien intenta repetidamente, en tres ocasiones, salir de la institución. En el último se agacha y logra salir, al parecer, por un hueco que habría entre la malla vegetal y la reja-

Esta persona podría ser determinante para esclarecer si alguien estaba convenciendo, desde afuera, a Valeria Afanador para que saliera del plantel.

Este es el dibujo de Valeria Afanador que se convertiría en una pista clave de su extraña desaparición
RELACIONADO

Este es el dibujo de Valeria Afanador que se convertiría en una pista clave de su extraña desaparición

¿Una persona podría haber incitado a Valeria Afanador a salir del colegio?

Aunque las imágenes evidencian el comportamiento de la niña en un rango de tres minutos, entre las 10:02 y las 10:05 de la mañana del 12 de agosto, se desconoce es si existe una persona afuera del colegio que la pudiera tratar de convencer para salir. Esta sería una de las principales hipótesis que tratan de esclarecer las autoridades.

En el plano general del video se ven niños atrás que se van caminando hacia lo que sería un salón.

También se ve a una persona que parecería ser un trabajador del colegio que se ubica al lado de un pasamanos del parque donde se vio por última vez a la niña.

La cámara muestra a Valeria Afanador intentando traspasar un arbusto que tiene una reja en el colegio.

La investigación busca establecer si existe una persona muy cerca de ella, fuera del colegio, que le dé alguna instrucción, ya que la menor sale con determinación de la institución.

Giro en el caso Valeria Afanador: nuevas hipótesis apuntarían a una desaparición forzada
RELACIONADO

Giro en el caso Valeria Afanador: nuevas hipótesis apuntarían a una desaparición forzada

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Protestas en Colombia

Manifestaciones en la Universidad Nacional paralizan Transmilenio: así esta la movilidad en Bogotá

Secuestro en Colombia

Militares secuestrados en Guaviare no estarían recibiendo alimentados

Buenaventura

Nueve personas fueron rescatadas en el Pacífico: su embarcación estuvo a la deriva 12 horas por falla mecánica

Otras Noticias

Aida Victoria Merlano

¿La pareja de Aida Victoria Merlano le habría sido infiel? Surgieron nuevos rumores

Yina Calderón, la exparticipante de La Casa de los Famosos, hizo un comentario que los internautas relacionaron con Aida Victoria. ¿Cuál fue?

Secretaria de Movilidad

¿Lo pueden multar por vidrios polarizados? Esto dice la ley en Colombia

Las multas por vidrios polarizados en Colombia generan dudas entre conductores, pero la ley establece un requisito clave que pocos conocen.

Champions League

Luis Díaz y el Bayern Múnich ya conocen sus rivales en Champions League: habrá duelos de infarto

Salud mental

Científicos revelan hábitos que podrían hacer más felices a los jóvenes

Ecuador

Tragedia en Ecuador: nueve personas murieron tras la caída de un bus a un abismo