¿Quién es la persona que está cerca de Valeria Afanador en el video de su desaparición?

Noticias RCN conoció en exclusiva el circuito de videos del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en poder de la Policía y las autoridades, que muestra el momento exacto en el que desaparece Valeria Afanador, la niña con síndrome de Down que completa 16 días sin saberse de su paradero.

Los investigadores de la Sijín de la Policía analizan minuto a minuto el video que permite ver el perímetro en el que se encontraba la menor al momento de desaparecer del colegio, ubicado en Cajicá, Cundinamarca.

Las imágenes permiten ver que la niña estaba en una arenera, en uno de los patios, al parecer, en medio de un recreo. A escasos metros de ella, dentro del colegio, se puede ver a una persona que estaría siendo investigada por las autoridades.

¿Quién es la persona que aparece en el video donde Valeria Afanador sale del colegio?

Las imágenes revelan que muy cerca de Valeria Afanador hay una persona que está siendo objeto también de análisis por parte de los investigadores.

Se trata de la única persona que pudo haber visto cada una de las acciones de la niña, quien intenta repetidamente, en tres ocasiones, salir de la institución. En el último se agacha y logra salir, al parecer, por un hueco que habría entre la malla vegetal y la reja-

Esta persona podría ser determinante para esclarecer si alguien estaba convenciendo, desde afuera, a Valeria Afanador para que saliera del plantel.

¿Una persona podría haber incitado a Valeria Afanador a salir del colegio?

Aunque las imágenes evidencian el comportamiento de la niña en un rango de tres minutos, entre las 10:02 y las 10:05 de la mañana del 12 de agosto, se desconoce es si existe una persona afuera del colegio que la pudiera tratar de convencer para salir. Esta sería una de las principales hipótesis que tratan de esclarecer las autoridades.

En el plano general del video se ven niños atrás que se van caminando hacia lo que sería un salón.

También se ve a una persona que parecería ser un trabajador del colegio que se ubica al lado de un pasamanos del parque donde se vio por última vez a la niña.

La cámara muestra a Valeria Afanador intentando traspasar un arbusto que tiene una reja en el colegio.

La investigación busca establecer si existe una persona muy cerca de ella, fuera del colegio, que le dé alguna instrucción, ya que la menor sale con determinación de la institución.