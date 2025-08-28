CANAL RCN
Este es el dibujo de Valeria Afanador que se convertiría en una pista clave de su extraña desaparición

Después de dos semanas de haber desaparecido de su propio colegio en Cajicá, Noticias RCN conoció un dibujo que hizo la niña que podría aportar información clave.

agosto 28 de 2025
06:56 a. m.
Noticias RCN ha seguido paso a paso la búsqueda de Valeria Afanador, la niña de 10 años, con síndrome de Down, desaparecida en Cajicá, en Cundinamarca, mientras estaba en su colegio, en plena jornada, el pasado 12 de agosto.

Las autoridades siguen investigando, mientras la Defensoría del Pueblo acaba de publicó un delicado documento, donde señalan una serie de irregularidades en el caso que habría cometido la Fiscalía y el colegio.

Valeria habría pintado en una de sus clases, unos días antes de la desaparición, un dibujo que se podría convertir en una pista clave en la investigación, después de 17 días de no haber rastro de la menor.

Dibujo de Valeria podría ser una pista clave en el caso

El dibujo de Valeria, revelado en las últimas horas, podría ser una pista clave luego de que la docente que le dictaba la clase de dibujo les dijera que tenía dentro de los trabajos de la niña un dibujo.

Valeria pintó el dibujo luego de recibir una instrucción por parte de la docente, que no tenía relación con lo que plasmó en el papel. De acuerdo con la docente, ella acabó rápidamente lo que le pidieron y al respaldo de la hoja dibujó otros elementos que están siendo investigados.

Especialistas y psicólogos forenses buscan determinar si se trata de alguna pista o no. Es un elemento que conduce a hipótesis para analizar qué pudo haber pasado con Valeria.

¿Qué fue lo que dibujó Valeria antes de desaparecer en su colegio?

Según algunos fragmentos de la investigación, esta posible pista habría sido dibujada por la niña días antes de su desaparición en una de sus clases y, hasta hace poco, dado en conocimiento por el docente que realizaba la actividad.

El por qué se dio a conocer el dibujo hasta ahora motiva a quienes lideran la investigación a realizar un nuevo interrogatorio a esta persona.

Los peritos forenses se encuentran analizando la muestra gráfica de Valeria, descifrándola y explorándola, ya que a su edad y con su condición cognitiva podría significar un pensamiento mecánico incitado por un tercero desde hace algún tiempo.

Noticias RCN conoció que no se descarta en medio de la investigación relacionar el dibujo con algunas zonas del colegio. Lo que sí se logra percibir es un rostro sonriente humano y en la parte inferior lo que sería otro rostro, pero no se determina si podría ser un animal.

Padres de Valeria pide regresen a la niña sana y salva

El dibujo y otras pruebas avanzan en su análisis, mientras los padres de Valeria continúan realizando llamados desesperados por información que lleve al paradero de su hija.

Luisa Cárdenas, madre de Valeria, clamó por la ubicación de su hija:

Son 16 días que no tenemos una sola pista de la niña. No sabemos si está bien, si está mal. Tengo mis otros tres niños angustiados. Entonces, por favor, con la mano en el corazón le ruego de la persona que la tenga nos la devuelva.

Las autoridades locales, por su parte, continúan apoyando la búsqueda; Wilson Halaby, secretario de Seguridad de Cajicá explicó que “se han realizado más de 24 kilómetros lineales de búsqueda sobre el río, en las riberas del río e incluso esta búsqueda se ha trasladado a otros municipios de acá de la región.

Tanto la recompensa de $70 millones y la circular amarilla emitida por la Interpol continúan vigentes.

