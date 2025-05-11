CANAL RCN
Video: voraz incendio se registró en fábrica de Bogotá

En el lugar, varias personas se habrían desmayado por cuenta del humo. Bomberos atendieron la emergencia.

noviembre 05 de 2025
08:16 p. m.
Habitantes y trabajadores del sector del 12 de octubre, en la localidad de Barrios Unidos, norte de Bogotá, fueron presa del pánico en la noche de este miércoles, 5 de noviembre, cuando un incendio se desató al interior de una fábrica de espumas.

En el lugar, varias personas se habrían desmayado al inhalar el humo, que generó una estela observable a varias cuadras a la redonda.

En videos e imágenes compartidas en redes sociales se ve la magnitud de la conflagración, que alcanzó los pisos más altos de la bodega. Sin embargo, integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá respondieron al reporte de emergencia y se encuentran en la zona, atendiendo a las víctimas y controlando el fuego:

“Controlamos un incendio estructural en una bodega, en la Calle 76 con Carrera 53. Situación en desarrollo”, se lee, en un primer reporte de los organismos de emergencias.

Incendio fue controlado con éxito por las autoridades:

Poco antes de las 8:00 p. m., desde su cuenta oficial, Bomberos Bogotá informó que el incendio se encontraba casi controlado en su totalidad: “Actualización. Se encuentra controlado el incidente en un 80%. Se activa al Equipo de Investigación de Incendios para determinar el origen y causa”.

Sin embargo, quienes pasaban en horas de la noche por el sector industrial o viven cerca sintieron un gran temor de que las llamas pudieran propagarse a otras estructuras: “Lo vi desde mi ventana”, “Lo alcancé a ver desde la Autopista norte. Iba en el trancón y se veía con fuerza”, se lee, en algunos de los comentarios realizados por los ciudadanos.

Finalmente, sobre las 8:30 compartieron una última actualización en la que indicaban: “Actualización. El incendio se encuentra controlado en un 100%”.

Los incendios en Bogotá deben reportarse a la línea de emergencias 123 y la Alcaldía recomienda que, en caso quedar atrapado en uno, conserve la calma; busque en extintor, si el origen no es eléctrico, y ubique la salida más cercana, verificado que la chapa no esté caliente y desplazándose a gatas si el humo le impide respirar.

