VIDEO | Vehículo se incendió tras violento accidente en el puente helicoidal de Calarcá

Tres automotores colisionaron en el descenso hacia el municipio.

noviembre 04 de 2025
03:51 p. m.
Un grave accidente de tránsito se registró en el puente helicoidal de Calarcá, en el departamento del Quindío, donde tres vehículos colisionaron en el descenso hacia el municipio.

La emergencia generó gran alarma luego de que uno de los automotores se incendiara tras el impacto.

Accidente en el puente helicoidal de Calarcá

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se originó cuando el conductor de una volqueta perdió el control del vehículo en plena vía, chocando de manera violenta contra un automóvil que se encontraba estacionado a un costado de la carretera.

El fuerte golpe provocó que el vehículo pesado continuara su recorrido sin control, terminando por impactar a otro automotor que circulaba más adelante, el cual fue expulsado fuera de la calzada por la fuerza del choque.

El accidente desató un incendio en la cabina de la volqueta. Seguido de esto, las llamas se propagaron rápidamente y amenazaron con alcanzar los otros dos vehículos involucrados.

Incendio de un vehículo en la vía Calarcá

El Cuerpo de Bomberos acudió al lugar y, tras varios minutos de trabajo, logró extinguir el fuego antes de que se produjeran daños mayores.

Por su parte, la Secretaría de Tránsito y Transporte informó que tres personas resultaron lesionadas, dos hombres y una mujer, y fueron trasladadas a centros asistenciales del departamento para recibir atención médica.

No se han entregado detalles sobre su estado de salud, mientras las autoridades mantienen el reporte bajo verificación.

También se pudo establecer que, durante las labores de atención, rescate y remoción de los vehículos, el paso vehicular por el puente helicoidal permaneció restringido.

