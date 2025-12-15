A punta de armas y con un menor: así cayó la banda que intentó robar camionetas en Engativá

Una cadena de hechos violentos en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, terminó con la captura de varias personas señaladas de intentar robar dos camionetas y de movilizarse en un vehículo que figuraba como hurtado.

La reacción de los uniformados permitió frustrar los delitos, recuperar un automotor reportado por hurto y sacar de circulación armas de fuego que habrían sido utilizadas para intimidar a las víctimas.

RELACIONADO Joven confesó haber asesinado y dejado el cuerpo de su pareja en un baño en Soacha

Los hechos se registraron en los barrios Normandía y Villa Luz y se originaron tras una alerta ciudadana que activó un operativo inmediato por parte de la Policía.

Denuncian robo a mano armada de un vehículo en Bogotá

La intervención comenzó en el sector de Normandía, luego de que un ciudadano se comunicara con las autoridades para denunciar que había sido intimidado con armas de fuego por tres personas que intentaron despojarlo de su vehículo.

Según el reporte, el intento de hurto ocurrió minutos antes de la llegada de los uniformados, lo que permitió activar de inmediato un plan de búsqueda y localización por parte de los cuadrantes de la zona.

Un segundo robo bajo la misma modalidad se registró en otro barrio

Mientras avanzaba el despliegue policial, se recibió un segundo aviso desde el barrio Villa Luz. En este nuevo reporte, ciudadanos alertaron sobre un intento de hurto cometido por personas con características similares a las descritas en Normandía.

RELACIONADO Niña de 3 años reportada como desparecida fue hallada muerta dentro de una bolsa a metros de su casa en La Guajira

En este segundo hecho, la víctima se opuso al robo y terminó colisionando el vehículo en el que se movilizaban los presuntos responsables.

Seguido de esto, los uniformados lograron interceptar el automotor en el que los sospechosos pretendían huir. Al verificar los antecedentes del vehículo, se estableció que tenía un reporte vigente por hurto, con fecha del 9 de diciembre.

Durante la inspección al automotor, los policías hallaron dos armas de fuego que, al parecer, habrían sido utilizadas minutos antes para intimidar a las víctimas en los intentos de robo registrados en ambos barrios.

Banda que robaba vehículos en Bogotá usaba a un menor armado

En medio del procedimiento, la situación se tornó aún más crítica cuando una de las personas implicadas, al notar la presencia policial, intentó accionar un arma de fuego contra uno de los uniformados.

Ante el riesgo, fue necesario hacer uso legítimo del arma de dotación. El individuo resultó herido a la altura de la rodilla y fue trasladado a un centro asistencial, donde se determinó que la lesión no reviste gravedad.

RELACIONADO Joven señalado del crimen de una niña en La Guajira habría sido linchado y asesinado en una zona boscosa

Posteriormente, las autoridades confirmaron que la persona herida es un adolescente de 16 años, quien habría sido utilizado para la comisión de los delitos.

Finalmente, los detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, receptación, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y uso de menores de edad para la comisión de delitos.