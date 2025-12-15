"Nos estamos desplomando": el último audio antes de que una avioneta privada se cayera en México

Este lunes 15 de diciembre, en la ciudad de Toluca, México, una avioneta privada se desplomó cuando se aproximaba al aeropuerto local.

Con el paso de las horas, las autoridades confirmaron que la cifra de fallecidos aumentó de cuatro a seis personas, mientras continuaban las labores de búsqueda y verificación en el lugar del impacto.

El accidente ocurrió a plena luz del día y dejó una extensa columna de humo negro visible desde varios sectores de la ciudad.

Además, se sabe que la aeronave involucrada es un Cessna Citation de uso privado, que realizaba un vuelo desde el puerto de Acapulco hacia Toluca.

¿Cuántas víctimas ha dejado el desplome de una avioneta privada en México?

De acuerdo con la información entregada por Protección Civil del Estado de México, en el avión “viajaban 8 pasajeros y 2 tripulantes” y, de manera preliminar, “se registran 6 decesos”.

El desplome se produjo alrededor del mediodía, poco antes de que la aeronave completara su aproximación final al aeropuerto de Toluca, capital del Estado de México.

Inicialmente, personal de la Cruz Roja local reportó el hallazgo de cuatro cuerpos en el sitio del impacto. Sin embargo, a medida que avanzaron las labores de rescate y revisión del área, las autoridades confirmaron que el número de víctimas mortales ascendió a seis.

Revelan el último audio antes de que la avioneta privada se cayera en México

Sobre el origen del vuelo y el número de ocupantes, se presentaron versiones iniciales distintas. Gilberto Ramírez, gerente del hangar privado donde tenía su base la aeronave, indicó a la prensa que el avión había partido de Acapulco con destino a Toluca y que solo venían ocho personas a bordo.

Posteriormente, Protección Civil precisó que en total viajaban diez ocupantes, incluidos los dos tripulantes.

Uno de los elementos más impactantes revelados por los servicios de emergencia fue la existencia de un supuesto audio proveniente de la torre de control, en el que uno de los pilotos habría advertido segundos antes del accidente:

Nos estamos desplomando.

Las autoridades también informaron que, antes de precipitarse, la avioneta habría intentado realizar un aterrizaje de emergencia en un campo de fútbol, maniobra que no se logró concretar.