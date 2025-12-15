CANAL RCN
Economía

Este es el billete de 50.000 pesos que puede valer hasta $1.200.000: atento a las características

La combinación de año de emisión, tipo de serie y estado físico convierte a este billete en una pieza altamente valorada.

Billete de 50.000 pesos colombiano antiguo
FOTO: AFP

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
09:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El valor de un billete no siempre está determinado por la cifra impresa en él. En el mercado del coleccionismo, existen ejemplares de circulación pasada que alcanzan precios elevados debido a condiciones muy específicas relacionadas con su origen y conservación.

El billete colombiano que puede valer más de 300 millones de pesos en 2025
RELACIONADO

El billete colombiano que puede valer más de 300 millones de pesos en 2025

Dentro de este mercado, ha llamado la atención un billete de 50.000 pesos colombiano que puede llegar a venderse por hasta $1.200.000. Este ejemplar pertenece a la familia de billetes anterior emitida por el Banco de la República, vigente hasta el año 2016, y forma parte de una edición que hoy resulta atractiva para los coleccionistas.

Cómo identificar el billete de 50.000 pesos más buscado

El billete en cuestión se distingue por sus elementos visuales. En el anverso aparece el escritor Jorge Isaacs acompañado por la imagen de la protagonista de la obra sobre un paisaje del Valle del Cauca. En el reverso se representa la casa de la hacienda El Paraíso junto al árbol samán característico de la cordillera Central.

Este diseño corresponde a una edición creada por el artista Óscar Muñoz, lo que lo ubica dentro de un grupo de billetes que, por sí solos, ya tienen un valor comercial superior al nominal en el mercado especializado.

Condiciones que determinan su valor millonario

Según explicó en redes sociales el creador de contenido Robert TV Global, enfocado en coleccionismo, el billete debe cumplir requisitos concretos para alcanzar el precio más alto. La fecha de emisión debe ser el 7 de agosto del año 2000 y la serie debe ser de reposición, identificada por un asterisco (*) o una letra R en lugar de la numeración tradicional.

El precio varía de acuerdo con su estado físico: en condición regular puede venderse por 180.000 pesos; en estado aceptable, 200.000; en buen estado, 250.000; muy bueno, 600.000; y en estado excelente, hasta 1.200.000 pesos.

Además, existen billetes de 50.000 pesos sin características especiales que también se comercializan por encima de su valor facial. Un ejemplar con fecha del 27 de agosto de 2011 puede venderse desde 60.000 pesos en estado regular y alcanzar hasta 180.000 pesos si se conserva en excelente estado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Colombia lidera el crecimiento de importante emprendimiento a nivel Latam: estas son las cifras

Aerocivil

Aeronáutica Civil confirma adjudicación de la primera fase del proyecto Aerocafé

Salario mínimo

Ecuador definió y aumento su salario mínimo para el año 2026: así quedó en comparación con Colombia

Otras Noticias

Bogotá

Importante obra en Bogotá avanza por buen camino: podría estar lista pronto y beneficiar a miles

La construcción hace parte de las obras que se desarrollan en la avenida 68.

Tecnología

James Rodríguez será imagen de reconocida marca en Colombia para 2026: esto se sabe

La elección de James se debe a su afinidad con los valores de la marca a nivel internacional: resiliencia, confianza y disciplina.

Accidente aéreo

"Nos estamos desplomando": el último audio antes de que una avioneta privada se cayera en México

Atlético Nacional

¿Atlético Nacional está cerca de cerrar a su nuevo director técnico? Revelaron diálogos con este extranjero

Salud mental

Alarmante cifra de casos de bullying en colegios: ¿Qué hacer en caso de ser víctima?