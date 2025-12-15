Este es el billete de 50.000 pesos que puede valer hasta $1.200.000: atento a las características

El valor de un billete no siempre está determinado por la cifra impresa en él. En el mercado del coleccionismo, existen ejemplares de circulación pasada que alcanzan precios elevados debido a condiciones muy específicas relacionadas con su origen y conservación.

Dentro de este mercado, ha llamado la atención un billete de 50.000 pesos colombiano que puede llegar a venderse por hasta $1.200.000. Este ejemplar pertenece a la familia de billetes anterior emitida por el Banco de la República, vigente hasta el año 2016, y forma parte de una edición que hoy resulta atractiva para los coleccionistas.

Cómo identificar el billete de 50.000 pesos más buscado

El billete en cuestión se distingue por sus elementos visuales. En el anverso aparece el escritor Jorge Isaacs acompañado por la imagen de la protagonista de la obra sobre un paisaje del Valle del Cauca. En el reverso se representa la casa de la hacienda El Paraíso junto al árbol samán característico de la cordillera Central.

Este diseño corresponde a una edición creada por el artista Óscar Muñoz, lo que lo ubica dentro de un grupo de billetes que, por sí solos, ya tienen un valor comercial superior al nominal en el mercado especializado.

Condiciones que determinan su valor millonario

Según explicó en redes sociales el creador de contenido Robert TV Global, enfocado en coleccionismo, el billete debe cumplir requisitos concretos para alcanzar el precio más alto. La fecha de emisión debe ser el 7 de agosto del año 2000 y la serie debe ser de reposición, identificada por un asterisco (*) o una letra R en lugar de la numeración tradicional.

El precio varía de acuerdo con su estado físico: en condición regular puede venderse por 180.000 pesos; en estado aceptable, 200.000; en buen estado, 250.000; muy bueno, 600.000; y en estado excelente, hasta 1.200.000 pesos.

Además, existen billetes de 50.000 pesos sin características especiales que también se comercializan por encima de su valor facial. Un ejemplar con fecha del 27 de agosto de 2011 puede venderse desde 60.000 pesos en estado regular y alcanzar hasta 180.000 pesos si se conserva en excelente estado.