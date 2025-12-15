Importante obra en Bogotá avanza por buen camino: podría estar lista pronto y beneficiar a miles

El Distrito dio un importante anuncio sobre una obra que busca mejorar la movilidad en un famoso sector de la capital.

Resulta que ya se hizo el izaje de dos vigas del puente de Venecia. Las labores se desarrollaron entre el sábado 13 y este lunes 15 de diciembre.

Izaje de las vigas del puente de Venecia

Ambas vigas corresponden al cajón 14, por lo que solo falta una, la cual estará lista para la mañana del martes 16 de diciembre. El último par instalado cuenta con un tamaño de 31 metros de largo y pesa más de 55 toneladas. La que falta tiene siete metros de más.

Cuando estén las 15 listas, se podrá dar por acabada la instalación de las secciones para construir. Esto, en términos de avance, representa superar el 70% y en los planes el grupo podría quedar a disposición de la ciudad en 2026.

Un punto importante es que el puente de Venecia no es una obra alejada, sino que hace parte del grupo 1 de la avenida 68, entre autopista Sur y calle 18 sur. La megaobra está en un 73.91% con corte al 8 de diciembre.

Obra ha tenido avances significativos en casi dos años

En materia de precio, el puente tuvo una inversión superior a los 38 mil millones de pesos. Para su construcción, se han destinado 511 pilotes y más de 200 mil kilos de acero de refuerzo.

Sin duda alguna, la avenida 68 es una de las construcciones que más expectativa genera. Desde el Concejo le han hecho seguimiento a los avances y recientemente un cabildante visitó el puente de Venecia.

Cristina Calderón destacó que el grupo 1 tenía un 13% en enero de 2024, por lo que en casi dos años tuvo más del 60%. Además, destacó que el puente facilitará la movilidad en tres localidades: Tunjuelito, Puente Aranda y Kennedy.