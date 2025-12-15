CANAL RCN
Colombia

Importante obra en Bogotá avanza por buen camino: podría estar lista pronto y beneficiar a miles

La construcción hace parte de las obras que se desarrollan en la avenida 68.

Puente de Venecia en Bogotá.
Puente de Venecia en Bogotá. Foto: IDU.

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
08:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Distrito dio un importante anuncio sobre una obra que busca mejorar la movilidad en un famoso sector de la capital.

Entregan obra que mejorará la movilidad en el norte de Bogotá: beneficiará a más del millón
RELACIONADO

Entregan obra que mejorará la movilidad en el norte de Bogotá: beneficiará a más del millón

Resulta que ya se hizo el izaje de dos vigas del puente de Venecia. Las labores se desarrollaron entre el sábado 13 y este lunes 15 de diciembre.

Izaje de las vigas del puente de Venecia

Ambas vigas corresponden al cajón 14, por lo que solo falta una, la cual estará lista para la mañana del martes 16 de diciembre. El último par instalado cuenta con un tamaño de 31 metros de largo y pesa más de 55 toneladas. La que falta tiene siete metros de más.

Cuando estén las 15 listas, se podrá dar por acabada la instalación de las secciones para construir. Esto, en términos de avance, representa superar el 70% y en los planes el grupo podría quedar a disposición de la ciudad en 2026.

Un punto importante es que el puente de Venecia no es una obra alejada, sino que hace parte del grupo 1 de la avenida 68, entre autopista Sur y calle 18 sur. La megaobra está en un 73.91% con corte al 8 de diciembre.

Obra ha tenido avances significativos en casi dos años

En materia de precio, el puente tuvo una inversión superior a los 38 mil millones de pesos. Para su construcción, se han destinado 511 pilotes y más de 200 mil kilos de acero de refuerzo.

Así avanza la construcción del parque solar más grande de Colombia: ya superó el 71%
RELACIONADO

Así avanza la construcción del parque solar más grande de Colombia: ya superó el 71%

Sin duda alguna, la avenida 68 es una de las construcciones que más expectativa genera. Desde el Concejo le han hecho seguimiento a los avances y recientemente un cabildante visitó el puente de Venecia.

Cristina Calderón destacó que el grupo 1 tenía un 13% en enero de 2024, por lo que en casi dos años tuvo más del 60%. Además, destacó que el puente facilitará la movilidad en tres localidades: Tunjuelito, Puente Aranda y Kennedy.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ricardo Bonilla

Procuraduría y Fiscalía pidieron prisión domiciliaria para exministros Bonilla y Velasco

Inseguridad en Bogotá

A punta de armas y con un menor: así cayó la banda que intentó robar camionetas en Engativá

ELN

Un peaje destruido, dos vehículos incinerados y la instalación de siete explosivos: balance del paro armado del ELN

Otras Noticias

Tecnología

James Rodríguez será imagen de reconocida marca en Colombia para 2026: esto se sabe

La elección de James se debe a su afinidad con los valores de la marca a nivel internacional: resiliencia, confianza y disciplina.

Accidente aéreo

"Nos estamos desplomando": el último audio antes de que una avioneta privada se cayera en México

La aeronave privada se precipitó minutos antes de aterrizar y se estrelló contra una bodega industrial en el centro de México.

Comercio

Colombia lidera el crecimiento de importante emprendimiento a nivel Latam: estas son las cifras

Atlético Nacional

¿Atlético Nacional está cerca de cerrar a su nuevo director técnico? Revelaron diálogos con este extranjero

Salud mental

Alarmante cifra de casos de bullying en colegios: ¿Qué hacer en caso de ser víctima?